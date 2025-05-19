剛砸大錢維修...鳳陽鼓樓爆坍塌 網酸：豆腐渣工程

鳳陽縣鼓樓的樓宇頂部19日發生坍塌，幸未造成人員傷亡。（取材自現代快報）

明朝開國皇帝朱元璋的家鄉位於安徽鳳陽縣，「鳳陽花鼓」為外界所熟知。鳳陽縣鼓樓的樓宇頂部19日發生坍塌，樓頂瓦片大面積滑落，幸未造成人員傷亡。由於鼓樓去年才花費340萬人民幣完成維修，竣工驗收距今不到一年就坍塌。雖然縣政府宣稱是「建築老化所致」，但不少網民直酸「豆腐渣工程」。

據現代快報、新京報報導，現場視頻顯示，鼓樓頂部最上一層邊緣的瓦片緩慢滑落，隨後後方瓦片突然大面積脫落，掉在鼓樓門口，揚起煙塵。

一名目擊者稱，「還好是這個（時間）點，廣場上沒人，沒人受傷。如果再晚一點，吃完晚飯出來玩的小孩很多。」

明中都鼓樓，位於鳳陽縣老城區，又稱中都譙樓，建於明洪武八年（1375年），由台基和樓宇兩部分組成。樓宇部分毀於清咸豐三年，台基於1989年被列為安徽省重點文物保護單位，現存樓宇於1995年重建。

查詢「企查查」發現，鳳陽大明旅遊發展（集團）有限公司於2023年4月25日發布該樓樓宇的維修招標公告，由黃山市徽州中亞建築安裝古典園林有限公司中標所得，合同簽署日期為2023年8月25日，完成日期是2024年2月21日。根據維修合同顯示，花費341.206萬元。

根據黃山市建築協會官網發布的信息顯示，該項目最終「於2024年6月5日通過竣工驗收，得到業主單位及社會各界人士一致好評」。

對此，不少網民留言開酸「草台班子」、「又能搞340萬了」，有人還直說「恭喜當地領導人，又可以發筆大財了」。