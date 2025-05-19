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是否提供巴基斯坦防空系統協助？中國外交部未正面回應

記者賴錦宏／即時報導
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面對外媒詢問，中國外交部發言人毛寧並未正面回應，中國是否向巴基斯坦提供防空系統協助。（美聯社）
面對外媒詢問，中國外交部發言人毛寧並未正面回應，中國是否向巴基斯坦提供防空系統協助。（美聯社）

中國是否向巴基斯坦提供防空系統協助？在周一下午例行記者會上面對境外媒體詢問，中國外交部發言人毛寧只說：「你的具體問題建議向中方的主管部門瞭解。」

毛寧表示，印度和巴基斯坦都是中國的重要鄰國，中方十分重視中印、中巴關係，也始終秉持睦鄰、安鄰、富鄰、親誠惠容、命運與共的理念方針，發展所有同所有周邊鄰國的關係。

她指出，印巴局勢緊張以來，中方一直堅持客觀公正立場，呼籲印巴兩國保持冷靜克制，避免局勢升級。中方支持和歡迎印巴實現停火，願意繼續為實現全面持久停火、維護地區的和平穩定發揮建設性作用。

印度聯合戰爭研究中心主任庫馬爾（Ashok Kumar）稱，中國幫助巴基斯坦重組巴國雷達和防空系統，以更有效地探測印度的部隊和武器部署。在4月22日印控喀什米爾地區恐襲案發生後、印巴兩國爆發衝突前的15天裡，中國還幫助巴國調整對印度的衛星覆蓋範圍。

巴基斯坦承認使用中國提供的武器，但庫馬爾認為，這意味著北京可能有更進一步的參與，為伊斯坦堡提供後勤和情報支持。

另，中國外交部19日並宣布，應中國外交部長王毅邀請，巴基斯坦副總理兼外長達爾將於5月19日至21日訪問中國。

巴基斯坦 印度 王毅

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