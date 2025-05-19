美晶片出口表述禁華為晶片 中國商務部：搬石頭砸自己腳

美國商務部近日調整其12日發布的晶片出口管制指南新聞稿相關表述，警告業界使用中國先進電腦晶片，包括特定華為昇騰晶片的風險。中國商務部回應，盡管美方近日調整相關表述，但指南本身歧視性措施和扭曲市場本質並未改變。（美聯社）

美國商務部 網站近日調整其12日發布的AI 晶片出口管制指南新聞稿相關表述，將「在世界任何地方使用華為昇騰晶片均違反美國出口管制法規」調整為「警告業界使用中國先進電腦晶片，包括特定華為昇騰晶片的風險」。中國商務部對此回應，盡管美方近日調整相關表述，但指南本身的歧視 性措施和扭曲市場本質並未改變，並警告美國給別人「下絆」，不會讓自己跑的更快，最終結果是「搬石頭砸自己的腳」。

據中國商務部網站消息，發言人於19日晚發出「就美國商務部調整晶片出口管制有關表述答記者問」新聞稿指出，15日在商務部例行記者會上，中方已就相關議題闡明嚴正立場。美方發布相關指引後，中方透過中美經貿磋商機制，在各層級與美方進行交涉溝通，指出美方行為嚴重破壞中美日內瓦高層會談共識，要求美方糾偏糾錯。

發言人續指，中方注意到，近日美方對指南新聞稿相關表述進行了調整，「但指南本身的歧視性措施和扭曲市場本質並沒有改變」。美方濫用出口管制措施，以莫須有的罪名對中國晶片產品加嚴管制，甚至干涉中國公司在中國境內使用中國自己生產的晶片，美方的手伸得太長，是典型的單邊欺凌行徑，中方堅決反對。

發言人強調，美方行為嚴重損害中國企業正當權益，嚴重威脅全球半導體產供鏈安全穩定，嚴重衝擊全球科技創新。給別人「下絆」，不會讓自己跑的更快。這種以單邊保護主義手段，妄圖圍堵、孤立其他國家的做法，終將損害美自身產業競爭力，其結果只能是搬起石頭砸自己的腳。

發言人重申，中方敦促美方立即糾正錯誤做法，停止對華歧視性措施。雙方應共同維護日內瓦高層會談共識，透過中美經貿磋商等機制，加強立場溝通，有效管控分歧，協商解決各自關切，推動建構可持續的、長期的、互利的雙邊經貿關係。倘若美方一意孤行，繼續實質損害中方利益，中方必將採取堅決措施，維護自身正當權益。

此前，美國川普政府13日宣布撤銷一項前總統拜登時期的人工智慧（AI）晶片出口三級管制規定，並說將與可信賴國家分享AI技術。然而，美國商務部將另發布指引，警告在世界各地使用中國華為的昇騰AI晶片都將違反美國規定。