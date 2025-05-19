我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

確診罹惡性前列腺癌 拜登發聲：創傷讓人更堅強

墨西哥軍艦撞布魯克林大橋 華人震驚：竟會發生這樣的事

中國至美國西海岸運價上周漲8% 未來恐將續漲

記者賴錦宏／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
上周，中國至美國西海岸的運價上漲了約8%，而且海運公司計畫未來10天左右進一步上調運價。（新華社）
上周，中國至美國西海岸的運價上漲了約8%，而且海運公司計畫未來10天左右進一步上調運價。（新華社）

由於中美貿易協商日前達成共識後，中美物流業務大增的同時，運價也水漲船高。有經紀商表示，上周，中國至美國西海岸的運價上漲了約8%，而且海運公司計畫未來10天左右將再進一步上調運價，幅度最高恐達50%。

據《華爾街日報》報導，新加坡和倫敦的航運業高管和經紀商表示，由於預訂量激增，上周中國至美國西海岸的運價上漲了約8%。他們還指出，海運公司計畫未來10天左右進一步上調運價，幅度最高可達50%，從上海運往洛杉磯的標準20英尺集裝箱（TEU）的成本可能突破3,000美元。

新加坡和上海的貨運代理表示，大型航運公司給出的5月底前航次的報價比上周高出約900美元/TEU。

倫敦海事諮詢公司Braemar Shipbroking的集裝箱分析師羅奇（Jonathan Roach）表示，關稅暫緩政策有明確的且不斷縮短的窗口期，這迫使美國進口商加速運貨，「我們預計運費市場將迅速做出上調反應」，今夏航運市場很可能出現運力快速擴張與船舶高利用率並行的局面。

此次下調關稅實際上讓航運旺季提前到來。傳統的航運旺季通常是在7至10月，期間亞馬遜公司（Amazon）和沃爾瑪（Walmart）等零售巨頭會為返校季和年終購物季集中備貨。

一些分析師預測，未來三個月，運價有可能逼近疫情期間每TEU約2萬美元的峰值水平。匯豐分析師在報告中強調，雖然航運公司過去常因為市場競爭壓力撤回單邊漲價，但這一次，5至6月初的運價上調料將維持下去。

新加坡 關稅 華爾街

上一則

山東準新郎返鄉 吃下爺爺燉的雞致肝衰竭 百人捐血救不回

下一則

美晶片出口表述禁華為晶片 中國商務部：搬石頭砸自己腳

延伸閱讀

美國公民遇到ICE盤查怎麼做？律師教「首要原則」

美國公民遇到ICE盤查怎麼做？律師教「首要原則」
匯回投資收益剝層皮？美擬對非公民匯款課稅 印媒臆測恐波及美股投資

匯回投資收益剝層皮？美擬對非公民匯款課稅 印媒臆測恐波及美股投資
美財長警告各國：談判沒誠意 關稅恐回解放日水平

美財長警告各國：談判沒誠意 關稅恐回解放日水平
關稅戰停火 中企出口美國報關量2天大增600%

關稅戰停火 中企出口美國報關量2天大增600%

熱門新聞

北京中日友好醫院醫師肖飛(右)與住院醫師董襲瑩(左)不倫案，中國國家衛健委今宣布，肖飛被吊銷醫師執業證書並遭解聘；董襲瑩的醫學院入學資格證實為造假，其畢業證書及醫師資格、執業證書均被撤銷。(取材自微博)

北京男女醫師不倫+特權案 雙方同被撤銷醫師資格

2025-05-15 11:14
巴西總統魯拉（左二）與妻子姜嘉（左一）訪華，與習近平（右二）與彭麗媛（右一）合影。 （歐新社）

巴西第一夫人一句話惹惱習近平 竟是為了TikTok？

2025-05-16 11:09
中國國台辦新聞發言人陳斌華14日主持例行記者會，他就美國總統川普提及統一的言論做出回應。(記者陳政錄／攝影)

川普提「對統一有利」 中國國台辦回應了

2025-05-14 09:00
黃楊鈿甜有「小趙麗穎」稱號。(微博)

坑爹？中國17歲女演員戴230萬耳環掀波 父為退休公務員

2025-05-15 20:56
中國國務院副總理何立峰。(路透)

中美貿易談判結束 中國副總理：取得重大進展

2025-05-11 16:48
網美在廣州高樓貼窗上演「活春宮」。(取材自X平台)

情色網紅闖廣州世貿上演「活春宮」 路人全舉起了手機

2025-05-08 08:30

超人氣

更多 >
孫儷拍戲戴結婚耳環 男星吐不願和她拍吻戲驚人內幕

孫儷拍戲戴結婚耳環 男星吐不願和她拍吻戲驚人內幕
肖戰果然魅力難擋…「藏海傳」開播收視登頂 觀眾評價竟都一樣

肖戰果然魅力難擋…「藏海傳」開播收視登頂 觀眾評價竟都一樣
拜登罹攝護腺癌轉移骨骼「無法根治」 醫師曝存活期

拜登罹攝護腺癌轉移骨骼「無法根治」 醫師曝存活期
前總統拜登罹患前列腺癌 已擴散到骨骼

前總統拜登罹患前列腺癌 已擴散到骨骼
黃石公園7死車禍 罹難者身分公布 3人來自南加

黃石公園7死車禍 罹難者身分公布 3人來自南加