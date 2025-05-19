台查處親中藝人 陸國台辦：將採必要措施維護他們

因配合中共對台統戰，陸委會日前證實，藝人歐陽娜娜已列為重要的行政查核對象。圖／取自微博

陸委會近期查處轉貼大陸當局「台灣必歸」等涉台立場圖卡的藝人，例如歐陽娜娜就列為重要對象。對此，大陸國台辦發言人陳斌華19日表示，民進黨 當局的政治操弄不得人心，不會得逞，大陸將「採取必要措施維護他們的合法正當權益」。

陳斌華19日晚間透過國台辦發布的發言人答問，對我方已將歐陽娜娜等20多名，被控配合大陸對台統戰的藝人列入重要查核對象作出回應。

陳斌華說，近年來，越來越多的台灣演藝人員來到大陸發展，分享大陸文化產業發展機遇，找到更大的舞台，實現更大的夢想。他們基於切身經歷有感而發，表達對「兩岸同胞都是中國人」、是一家人的認同，對兩岸交流合作、和平發展的支持，對兩岸同胞走近走親走好的期盼。

陳斌華認為，對於他們（指上述藝人）的自發行為，兩岸民眾普遍歡迎，紛紛點讚。

因此，陳斌華說，民進黨當局給這些台灣演藝人員貼上「統戰」標籤，揚言予以查處，嚴重侵害台灣同胞的基本權利和言論自由，充分暴露其標榜的「民主自由人權」的虛偽本質和操弄「反中抗中」、破壞兩岸關係的醜惡嘴臉。

陳斌華最後強調，民進黨當局的政治操弄不得人心，不會得逞。「我們將一如既往支持鼓勵兩岸文化交流合作，歡迎台灣演藝人員前來大陸發展，並採取必要措施維護他們的合法正當權益。」

陸委會主委邱垂正日前表態，藝人在特定時刻轉發大陸涉台立場圖卡，違反兩岸條例33-1條「合作行為」規定，陸委會會同文化部行政查核，歐陽娜娜是重要對象。

之後陸委會副主委沈有忠進一步表示，目前初步鎖定超過20名涉案藝人；另一名陸委會副主委兼發言人梁文傑也在記者會上說，若說是經紀公司操作也並不能夠卸責。

對此，中共 共青團微博 16日曾轉貼相關報導，稱「歐陽娜娜等台灣藝人被台灣當局威脅？別怕，14億中國人挺你」。