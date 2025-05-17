我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州棕櫚泉1生殖診所外爆炸 1死5傷 警：為蓄意行動

轟沃爾瑪藉口漲價 川普：應與中國商量好由誰吞下關稅

上海科技節 機器人與科學家走紅毯 揮手打太極

中國新聞組／北京18日電
圖為上海傅利葉智能科技有限公司副總裁曾翔（左）、上海傅利葉智能科技有限公司創始人兼首席執行官顧捷（右），帶著傅利葉N1開源人形機器人（左）和傅利葉GR-2通用人形機器人（右）走上科學紅毯。（取材自上觀新聞）
圖為上海傅利葉智能科技有限公司副總裁曾翔（左）、上海傅利葉智能科技有限公司創始人兼首席執行官顧捷（右），帶著傅利葉N1開源人形機器人（左）和傅利葉GR-2通用人形機器人（右）走上科學紅毯。（取材自上觀新聞）

2025年上海科技節17日登場，各領域傑出科學家、科研機構及企業代表亮相張江科學會堂，透過AI技術實時展示其科研成就。「AI科學紅毯」首次引入XR空間拓展技術，實現人與虛擬環境的高精度互動；還有人形機器人揮手打太極，展現上海在智能科技領域的硬核實力。

綜合上觀新聞、新聞晨報報導，本屆科技節「AI科學紅毯」引入XR空間拓展技術，通過虛擬背景實時生成與現實場景融合，形成無限延展的視覺空間。裝置內部集成AI無感動捕系統，可實時捕捉嘉賓動作，疊加AI動態特效，實現人與虛擬環境的高精度互動。

另外，人形機器人也首次登上「AI科學紅毯」，與研發團隊共同亮相，完成科技節有史以來的首次「人機同行」。智元機器人的遠征A2在紅毯上打起了太極拳，特別的是，遠征A2的台上動作均由機器人自己思考決策完成。而上海傅利葉智能科技有限公司的GR-2能搬運十幾公斤的物體，在紅毯上也顯得頗為「淡定」。傅利葉創始人兼首席執行官顧捷表示，每個機器人都要經過上萬小時不同場景、不同地形的測試，還要在虛擬環境中經歷無數次練習，堪稱「台上一分鐘，台下十年功」。

在本屆科技節走過紅毯的嘉賓中，除了許多平時難得一見的科學大家，還有少年創客、科普網紅等「跨界」面孔，讓科學精神從向科學家「致敬」到全城「人人參與」，見證了上海科創生態的多層次與極致的包容性。

上海智元新創技術有限公司通用產品線總裁王闖帶著智元遠征A2機器人走上科學紅毯。面...
上海智元新創技術有限公司通用產品線總裁王闖帶著智元遠征A2機器人走上科學紅毯。面對觀眾的歡呼，機器人幽默地打起了太極拳以示呼應。（取材自上觀新聞）

AI 人形機器人

上一則

中國游泳冠軍賽 潘展樂摘金實現10歲願望：游得比孫楊快

下一則

中國在拉美5國布10太空站點 美憂當「軍事用途」

延伸閱讀

兩邊押寶？英媒：Nvidia擬上海設研發中心 「專注中客戶需求」

兩邊押寶？英媒：Nvidia擬上海設研發中心 「專注中客戶需求」
不輸范冰冰 鍾楚曦新一代坎城紅毯女王

不輸范冰冰 鍾楚曦新一代坎城紅毯女王
坎城紅毯╱裘莉白色裙裝 呼應「禁裸」低調優雅

坎城紅毯╱裘莉白色裙裝 呼應「禁裸」低調優雅
坎城紅毯╱暮光女粉紗裙 率性「露肚」浪漫搖滾

坎城紅毯╱暮光女粉紗裙 率性「露肚」浪漫搖滾

熱門新聞

北京中日友好醫院醫師肖飛(右)與住院醫師董襲瑩(左)不倫案，中國國家衛健委今宣布，肖飛被吊銷醫師執業證書並遭解聘；董襲瑩的醫學院入學資格證實為造假，其畢業證書及醫師資格、執業證書均被撤銷。(取材自微博)

北京男女醫師不倫+特權案 雙方同被撤銷醫師資格

2025-05-15 11:14
中國國台辦新聞發言人陳斌華14日主持例行記者會，他就美國總統川普提及統一的言論做出回應。(記者陳政錄／攝影)

川普提「對統一有利」 中國國台辦回應了

2025-05-14 09:00
巴西總統魯拉（左二）與妻子姜嘉（左一）訪華，與習近平（右二）與彭麗媛（右一）合影。 （歐新社）

巴西第一夫人一句話惹惱習近平 竟是為了TikTok？

2025-05-16 11:09
烤製的雞爪，不紡中國人愛吃。（取材自觀察者網）

除了中國根本沒買家 美農民發愁：雞爪、魚頭出口量「趨近於零」

2025-05-10 22:17
黃楊鈿甜有「小趙麗穎」稱號。(微博)

坑爹？中國17歲女演員戴230萬耳環掀波 父為退休公務員

2025-05-15 20:56
中國國務院副總理何立峰。(路透)

中美貿易談判結束 中國副總理：取得重大進展

2025-05-11 16:48

超人氣

更多 >
4生肖因好人品賺錢機遇多 屬鼠獲上司同事支持、他不求回報反帶財

4生肖因好人品賺錢機遇多 屬鼠獲上司同事支持、他不求回報反帶財
突遭ICE拘留…華人農場主在美拚搏17年 恐淪一場空

突遭ICE拘留…華人農場主在美拚搏17年 恐淪一場空
川普威脅沃爾瑪自己吞下關稅 不能漲價

川普威脅沃爾瑪自己吞下關稅 不能漲價
廁所牆壁挖洞…紐奧良監獄集體越獄 10人在逃

廁所牆壁挖洞…紐奧良監獄集體越獄 10人在逃
除草不用跪蹲、除霉不用刷 達人分享最愛用屋外清潔用品

除草不用跪蹲、除霉不用刷 達人分享最愛用屋外清潔用品