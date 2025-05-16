我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

出生公民權限縮令 大法官辯論交鋒3看點

WSJ獨家：航管員現身說法紐瓦克機場空中危機化解經過

中國副總理何立峰與法國財長會談 但白蘭地爭端未解決

記者廖士鋒／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國與法國15日舉行「第十次中法高級別經濟財金對話」，雙方團隊雖然有簽訂合作文件，但沒有解決白蘭地爭端。（新華社）
中國與法國15日舉行「第十次中法高級別經濟財金對話」，雙方團隊雖然有簽訂合作文件，但沒有解決白蘭地爭端。（新華社）

中國副總理何立峰15日在法國巴黎與法國財政部長舉行「第十次中法高級別經濟財金對話」，簽署了雙方禽肉和種禽種蛋合作文件，但法國財長指出，雙方未能在白蘭地關稅問題上結束爭端。

人民日報報導，第十次中法高級別經濟財金對話15日在法國巴黎舉行。對話「中方牽頭人」何立峰與對話法方牽頭人，法國經濟、財政和工業與數字主權部部長隆巴爾（Eric Lombard）共同主持對話。

何立峰表示，去年是雙方建交60周年，中願同法方一道，落實好兩國元首重要共識，密切多邊國際事務協調，「維護開放合作的國際經貿環境」，充實雙邊經濟財金合作內涵，著力營造良好的貿易投資環境，為中法全面戰略夥伴關係發展注入新活力，「同時帶動引領中歐合作實現新發展」。

對話期間，雙方圍繞多項議題進行了深入溝通交流，簽署了中法禽肉和種禽種蛋合作檔。會後，何立峰和隆巴爾共同出席了中法企業家座談會，並分別致辭。在法期間，何立峰還調研參觀了法國家庭農場，並會見了法國化妝品、醫藥和航空等領域企業代表。

消息指，隆巴爾在對話期間則表示，法方高度重視對中國關係，願同中國一道，攜手應對氣候變化等全球性挑戰，支持多邊主義和自由貿易。法方將進一步為中國消費者提供高品質產品。法方將提供更好營商環境，吸引更多陸企赴法投資展業。

根據新華社英文網發布的照片，出席對話的中方官員除何立峰外，還有中國財政部副部長廖岷、中國外交部副部長華春瑩、中國駐法大使鄧勵等官員。

另據法廣報導，隆巴爾15日在會談後對媒體就白蘭地爭段表示，「在現階段，經濟對話還沒有為這一爭端帶來最終的解決方案」。但他也補充，「我知道，在與（何副總理）閣下進行了詳細討論之後，討論的大門依然敞開。」

中國方面於1月開始對歐盟白蘭地進行反傾銷調查，該調查於4月延期；而在法國，中方就白蘭地的反傾銷調查被認為是對巴黎支持歐盟對進中國電動汽車徵收關稅的報復。隆巴爾表示，「調查機關將根據法律法規，以事實為依據，在調查的基礎上作出決定。」

法國國家干邑行業管理局（BNIC）在一份聲明中表示，協議的缺失可能會對其行業和地區造成「災難性影響」，並稱沒有決議的每一天都是痛苦的。「我們期望政府能充分動員起來，避免在7月5日最終徵收這些關稅」。此外，法國農業部表示，雙方已簽署了2項議定書，以正式確定一項協議，允許未受影響的地區在法國爆發禽流感的情況下繼續出口家禽，並為法國家禽進入中國市場提供便利。

關稅 財政部 歐盟

上一則

165萬在北京買到150平米房、附院子 網友預言：會後悔

下一則

巴西第一夫人一句話惹惱習近平 竟是為了TikTok？

延伸閱讀

瑞士談判中方陣容 「經濟沙皇」何立峰領軍、李成鋼留下金句

瑞士談判中方陣容 「經濟沙皇」何立峰領軍、李成鋼留下金句
外媒：中國談判主帥何立峰 由刻板官員變得有自信

外媒：中國談判主帥何立峰 由刻板官員變得有自信
能跟黃仁勳講台語 何立峰與習近平「關係匪淺」

能跟黃仁勳講台語 何立峰與習近平「關係匪淺」
美中各退一步…撤回報復性關稅90天 同意建立對話機制

美中各退一步…撤回報復性關稅90天 同意建立對話機制

熱門新聞

網美在廣州高樓貼窗上演「活春宮」。(取材自X平台)

情色網紅闖廣州世貿上演「活春宮」 路人全舉起了手機

2025-05-08 08:30
北京中日友好醫院醫師肖飛(右)與住院醫師董襲瑩(左)不倫案，中國國家衛健委今宣布，肖飛被吊銷醫師執業證書並遭解聘；董襲瑩的醫學院入學資格證實為造假，其畢業證書及醫師資格、執業證書均被撤銷。(取材自微博)

北京男女醫師不倫+特權案 雙方同被撤銷醫師資格

2025-05-15 11:14
中國國台辦新聞發言人陳斌華14日主持例行記者會，他就美國總統川普提及統一的言論做出回應。(記者陳政錄／攝影)

川普提「對統一有利」 中國國台辦回應了

2025-05-14 09:00
烤製的雞爪，不紡中國人愛吃。（取材自觀察者網）

除了中國根本沒買家 美農民發愁：雞爪、魚頭出口量「趨近於零」

2025-05-10 22:17
中國國務院副總理何立峰。(路透)

中美貿易談判結束 中國副總理：取得重大進展

2025-05-11 16:48
足浴店示意圖，與內文無關。（取材自微博）

河南男子在足浴店被女技師摸下體 「上床」後損失大了

2025-04-18 09:30

超人氣

更多 >
只用兩樣保養品 62歲女「看似僅40歲」揭青春秘訣

只用兩樣保養品 62歲女「看似僅40歲」揭青春秘訣
川普外交破格出招 連反對他的民主黨人也瞠目佩服

川普外交破格出招 連反對他的民主黨人也瞠目佩服
滾回中國 南加七旬教授被撞重傷

滾回中國 南加七旬教授被撞重傷
這些高薪工作僧少粥多 年薪最高近24萬美元

這些高薪工作僧少粥多 年薪最高近24萬美元
加州這戶美麗庭院令路人驚嘆 屋主：挑對植物 其實很好照顧

加州這戶美麗庭院令路人驚嘆 屋主：挑對植物 其實很好照顧