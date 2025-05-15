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台未受邀出席WHA 北京：維護一中 國際社會廣泛理解支持

記者陳湘瑾／即時報導
大陸外交部發言人林劍。（歐新社資料照）
大陸外交部發言人林劍。（歐新社資料照）

大陸外交部發言人林劍15日主持例行記者會，有記者就第78屆世界衛生大會將於19日開幕，台灣迄今沒有收到與會邀請一事提問。林劍表示，民進黨當局頑固堅持台獨分裂立場，導致台灣地區參加世衛大會的政治基礎不復存在。為了維護一個中國原則，捍衛聯合國大會及世衛大會相關決議的嚴肅性和權威性，「中方決定不同意台灣地區參加今年世衛大會。」

財聯社報導，林劍稱，「在中國台灣地區參與國際組織，包括世界衛生組織活動問題上，中方立場是一貫的、明確的，即必須按照一個中國原則來處理，這也是聯合國大會第2758號決議和世界衛生大會25.1號決議確認的根本原則」，「中國台灣地區在未經中央政府同意的前提下，沒有任何根據、理由或權利參加世衛大會。」

他並稱，「一段時間以來，民進黨當局和個別國家公然開歷史倒車，蓄意歪曲挑戰聯大第2758號決議，企圖挑戰一個中國原則」，「這不僅是在挑戰中國的主權和領土完整，也是挑戰國際正義和普遍共識，挑戰二戰後國際秩序。」

林劍表示，「中方作出不同意台灣地區參加今年世衛大會的決定，得到了國際社會廣泛理解和支持。這充分說明，堅持一個中國原則是人心所向、大勢所趨、大義所在，國際社會堅持一個中國原則的格局不容挑戰、不可撼動。」

他最後稱，無論民進黨當局說什麼、做什麼，都改變不了兩岸同屬於一個中國、台灣是中國一部分的事實，阻擋不了中國必然統一、也終將統一的歷史大勢。「台獨」是絕路，謀「獨」挑釁注定失敗。

世衛 民進黨 聯合國

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