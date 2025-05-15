倡議聯合國維和改革 中國防長：加大對維和行動投入力度

中國防長董軍（左3）罕見訪問西方大國，並針對聯合國維和，拋出中國的六點意見。圖為董軍與法國防長會談。（圖／取自X@Ministère des Armées）

中國國防部 長董軍14日在德國 柏林舉行的第六屆聯合國 維和部長級會議上作大會發言，官方指出，他宣告將加大對聯合國行動投入力度，同時「調整優化維和待命部隊兵力和能力配置」。

據中國國防部官網，董軍在大會上表示，聯合國維和行動為罹受戰亂之苦的人們帶來和平希望。中國始終是聯合國維和行動的堅定支持者和建設性力量。

董軍指出，中國支持聯合國維和改革和轉型並提出6點主張，其中包含加大對聯合國維和行動投入力度，支持培養維和專業人才，舉辦高級戰略研討班和更多培訓班，幫助各國提升行動能力，此外調整優化維和待命部隊兵力和能力配置、推動新技術融入維和行動等。

消息指，訪問和會議期間，董軍同聯合國秘書長、副秘書長和法國、德國、義大利、尼泊爾等國防務部門領導會見會談。

5月15日，董軍應邀訪問德國期間與德國防部長皮斯托留斯舉行會談。雙方就兩國兩軍關係、國際地區形勢和共同關心的問題深入交換意見，「就加強兩軍務實交流合作達成共識」。

稍早前的5月12日，董軍應邀訪問法國期間與法國防部長勒科爾尼舉行會談。雙方就兩國兩軍關係、國際地區形勢和共同關心的問題深入交換意見，「就加強兩軍務實交流合作達成共識」。

董軍也於13日在德國柏林會見聯合國秘書長古特雷斯。董軍說，中國堅定支持聯合國核心地位，堅定支持聯合國在全球安全治理中發揮核心作用。他透露中國「將提出新的維和承諾，支持聯合國維和改革和轉型，始終做聯合國維和行動的堅定支持者和建設性力量」。

中國國防部今年4月底曾指出，中國是聯合國安理會常任理事國第一大維和行動出兵國，也是聯合國第二大維和攤款國，常態保持8,000人維和待命部隊，涵蓋步兵、醫療、快反等10類28支分隊；與90餘個國家、10餘個國際和地區組織開展維和交流與合作，打造「共同」系列維和行動國際品牌，現有近1,800名共軍維和官兵在聯合國7個任務區和聯合國總部執行任務。