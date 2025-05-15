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中官媒批「網路爛哏」干擾青少年語言表達 產生不良影響

記者陳湘瑾／即時報導
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中國不少社會流行熱詞來自諧音哏。如近期流行的「穀（谷）子經濟」，「穀子」出自英文單詞＂Goods＂（商品）的諧音，是動漫、遊戲、偶像等內容IP衍生的周邊商品產業，滿足粉絲的情感需求。（中新社）
中國不少社會流行熱詞來自諧音哏。如近期流行的「穀（谷）子經濟」，「穀子」出自英文單詞＂Goods＂（商品）的諧音，是動漫、遊戲、偶像等內容IP衍生的周邊商品產業，滿足粉絲的情感需求。（中新社）

中國官媒人民網15日發布評論文章「三評網路爛哏」指出，網路用語干擾青少年的語言表達，網路平台應肩負治理責任，抵制歪曲音、形、義等胡編亂造做法，學校和家庭也應盡責推進語言文字應用規範管理，讓「說普通話，寫規範字」植根於更多孩子心中。

文章指出，網路用語勾勒出網路與現實的邊界，給不少人的生活增加些許趣味，但如今「尊嘟假嘟（真的假的）、笑鼠了（笑死了）、丸辣（完了）、awsl（啊我死了）、修勾（小狗）」等詞，讓家長與孩子交流正在變得愈來愈困難。「yyds」（永遠的神）等萬能標籤詞，正在青少年群體中消解漢語的細膩美感，「孩子過度依賴網路用語，甚至將其作為日常交流的唯一方式，無疑干擾他們的語言表達。」

文章表示，「網言網語」並不可怕，其中一些反映時代特徵的網路用語，經過時間的沉澱以後，也可能進入大眾規範語言的行列。但有些「黑話爛哏」往往語義模糊、用詞不規範，甚至包含低俗、惡意的價值觀念，展現出低俗、粗鄙的語言文化，會對青少年產生不良影響。

其中，網路平台更被點名是黑話爛哏的「原產地」，應肩負起治理主體責任，健全管理機制，完善識別模型，從源頭上規範網路語言，網路監管部門則要當好把關人角色，為公眾築起「防火牆」，抵制歪曲音、形、義等胡編亂造做法，杜絕濫用隱晦表達等突出問題。

不過文章又表示，規範網路語言文字不意味著對所有網言網語「一棒子打死」。像「村BA、鬆弛感、硬核」等流行語以生動的意象、創新的表達、詼諧的詞句，贏得了大眾認可和輿論接納，充分說明網路空間蘊藏豐富可能，能夠供給優美、生動的高品質語言內容。

最後文章呼籲，防治黑話爛哏，是塑造有利於未成年人健康成長的網路環境和育人生態的必然要求，相關主管部門要加強依法管理監督語言文字應用的力度，加強語言文字規範標準建設。學校和家庭也應盡責讓「說普通話，寫規範字」植根於更多孩子心中，從各方面推進語言文字應用規範管理，推動中華語言文化繁榮向好。

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