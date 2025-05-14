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前重慶政法委書記陸克華被捕 被指低級紅高級黑

中央社上海14日電
4月間被指受賄而被「雙開」（開除黨籍和公職）的前中共重慶市政法委書記陸克華，近日被中國最高檢決定正式逮捕。中新社
4月間被指受賄而被「雙開」（開除黨籍和公職）的前中共重慶市政法委書記陸克華，近日被中國最高檢決定正式逮捕。中新社

4月間被指受賄而被「雙開」（開除黨籍和公職）的前中共重慶市政法委書記陸克華，近日被中國最高檢決定正式逮捕，成為首個被中紀委通報觸犯「低級紅」與「高級黑」錯誤的落馬高官。

新華社今天報導，根據中國最高人民檢察院，前重慶市委常委、前政法委書記陸克華涉嫌受賄案，由中國國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。日前，最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪對陸克華作出逮捕決定，全案正在進一步辦理中。

陸克華現年61歲，曾在中國住房和城鄉建設部任職超過28年，2015年3月任住建部副部長。2018年空降重慶，擔任重慶市副市長，2023年2月轉任市委政法委書記。2024年11月因涉嫌嚴重違紀違法，接受紀律審查和監察調查。

今年4月23日，中共中央紀委國家監委網站發布消息，陸克華嚴重違紀違法被開除黨籍和公職。

通報稱，陸克華喪失理想信念，背棄初心使命，搞「低級紅」、「高級黑」，結交政治騙子；違反中央八項規定精神，推動違規舉債融資興建樓堂館所，接受可能影響公正執行公務的宴請；與商人老闆沆瀣一氣，搞權錢交易，利用職務便利為他人在工程承攬、企業經營、項目審批等方面謀利，並非法收受巨額財物等。

南方都市報報導指出，陸克華是首個被批判搞「低級紅」、「高級黑」的落馬高官。

根據中共「黨建」雜誌介紹，所謂「低級紅」就是有意或無意把中共的信念和政治主張簡單化、庸俗化；而「高級黑」則是刻意的抹黑，在語言上可能更講究技巧、更華麗幽默，偽裝性更強等，用看似合理的言行來攻擊黨、國家和軍隊。

中共

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