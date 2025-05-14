川普提「對統一有利」 中國國台辦回應了

中國國台辦新聞發言人陳斌華14日主持例行記者會，他就美國總統川普提及統一的言論做出回應。(記者陳政錄／攝影)

美中展開經貿高層會談後，美國總統川普 日前表示，中國同意全面開放，「對統一與和平也非常有利」。言論一出引發關注，中國國台辦發言人陳斌華今天表示，注意到有關報導，希望國際社會更為廣泛地理解和支持中國反對「台獨」分裂活動、爭取完成「國家統一的正義事業」。

陳斌華今天上午主持國台辦例行記者會，在最後一個提問時，就中媒關切川普的「統一」論回應說，我們注意到有關報導。

他接著說，「我們希望國際社會更為廣泛地理解和支持中國人民反對『台獨』分裂活動、爭取完成國家統一的正義事業」。

對於川普上述言論，美國在台協會日前表示，川普發言是針對美中貿易，「美國對台政策沒有改變」，反對任何一方片面改變現狀。台外交部則說，美中談判並無觸及台灣議題。

在今天上午的國台辦例行記者會，陳斌華還就台美經貿議題表示，越來越多台灣民眾認識到「台獨」是絕路、外人靠不住，認識到美國奉行的永遠是「美國優先 」，認識到台灣對美國而言是始亂終棄的「棋子」。民進黨當局費盡心機編造的美國「挺台」謊言，越來越騙不了人。

他也對美國眾院 日前通過「台灣保證實施法案」等2項涉台法案做出回應。陳斌華說，我們要求美方恪守「一個中國原則」和中美三個聯合公報規定，停止炮製涉台錯誤法案，停止發出任何縱容支持「台獨」分裂勢力的錯誤信號。