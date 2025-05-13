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關稅戰按暫停鍵 中企赴美航線爆艙：能出盡出、先把錢賺了

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中美關稅談判「超預期」， 一天內美線5月艙位幾近訂滿。（取材自每日經濟新聞／視覺中國圖）
中美關稅談判「超預期」， 一天內美線5月艙位幾近訂滿。（取材自每日經濟新聞／視覺中國圖）

美中關稅戰按下暫停鍵，迎來90天暫緩實施期。消息一出，美進口商凌晨就「跳起來」轉帳下單並催促中國供應商發貨。中國商家搶船、搶集裝箱，拚火速將積壓的貨品運往美國，5月底前所有赴美航線都接近爆艙。有中國產業專家表示，由於90天後關稅還有很大變數，出口企業應抓住窗口期「能出盡出」、「先把錢賺了再說」。

彭博報導，5月12日，美中雙方發布「中美日內瓦經貿會談聯合聲明」，美國對中國的關稅從145%降到30%。中國也宣布，自2025年5月14日12時01分起，調整對原產於美國的進口商品加徵關稅稅率，由34%調整為10%，在90天內暫停實施24%的對美加徵關稅稅率。

總部在洛杉磯的按摩槍業者Therabody執行長夏曼表示，已經重新開始並加快在中國工廠的生產。他自我調侃：「我工作40年來，從來不曾因為成本其實大約增加了30%，還這麼高興。」

代工業者Genimex執行長齊塔亞特指出，一些原已製成放在中國工廠倉庫的貨品，許多品牌業者也可能試著要運到美國境內囤放，以免90天後美中萬一談崩，關稅又回到超高水準。齊塔亞特認為，30%的關稅還是有影響的，不過大多數的品牌業者應該能夠應付，但到消費者那一端，可能還是會調高售價。

美國將大陸進口商品關稅從145%降至30%後，預期5、6月中國對美出口可能大幅反...
美國將大陸進口商品關稅從145%降至30%後，預期5、6月中國對美出口可能大幅反彈。圖為江蘇南京龍潭港貨櫃碼頭4月中貨櫃堆積如山畫面。（中新社）

眾多類似的企業高管均表示將立即安排貨物裝船。美髮用品公司Hightail Hair聯合創始人Jennifer Burch 12日清晨接到消息後，就立即著手處理了滯留中國的近4000頂摩托車頭盔專用髮網。

文匯報、每日經濟新聞報導，中國市場上也出現了加快出貨的聲音。有貨主12日在朋友圈稱「艙位都訂好了，後天開始裝箱，據說今天下午美國線全部爆艙」。

「到5月底的所有去往美國的航線都接近爆艙了」，物流服務平台運去哪13日表示，預計美線在5月下半旬會有一波出貨潮。

由於航運公司之前大幅削減了中美航線班輪運力，13日大量訂單需求爆發，致使許多出口企業一艙難求，運價也隨之暴漲。目前40呎高櫃從中國發往美國西部和東部的航線價格均上漲500美元，分別報3000美元和4000美元。

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