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重慶藝術家曬對比圖 控山西景區哪吒雕塑抄襲「照搬我的作品」

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藝術家陳思作作品（左）與景區哪吒雕塑（右）對比圖。（取材自封面新聞）
藝術家陳思作作品（左）與景區哪吒雕塑（右）對比圖。（取材自封面新聞）

山西臨汾哪吒傳奇景區在五一假期開園，重慶籍藝術家陳思作12日在社交平台公開發文控訴，指責哪吒傳奇景區內的多個哪吒雕塑，抄襲其原創系列作品「十八掌」。景區相關負責人回應，哪吒雕塑由西安錦上添花文旅集團負責設計製作，設計爭議由該公司負責處理應對。此外，景區並未與電影「哪吒之魔童鬧海」有版權合作。

封面新聞報導，陳思作表示，原創繪畫作品「十八掌」於去年12月起在上海X美術館首展，通過8件作品展現一系列現代女俠形象。「有了解我作品的人告知，臨汾哪吒樂園這組在抄我的作品，結果我發現每一個雕塑動態都是用我的創意設計的。估計是拿我小紅書發表的原圖（木板繪畫裝置）再去渲染的3D模型，然後換的哪吒頭部模型。」

陳思作還曬出了5張對比圖，證明景區內雕塑動作與其作品人物造型高度相似。據報導，陳思作1994年出生於重慶，本科畢業於四川美術學院，碩士畢業於英國倫敦中央聖馬丁學院純藝專業，曾獲得Bloomberg新當代藝術獎。

藝術家陳思作作品（上）與景區哪吒雕塑（下）對比圖。（取材自封面新聞）
藝術家陳思作作品（上）與景區哪吒雕塑（下）對比圖。（取材自封面新聞）

報導稱，臨汾哪吒傳奇景區內不僅有多個哪吒造型裝置、遊樂設施，還有扮演成電影「哪吒之魔童鬧海」的NPC互動表演。因此，有網民質疑景區未獲得版權許可，擅自使用電影人物形象營利，「是不是抄襲，或者侵權了。」

景區營銷負責人南先生表示，景區內的哪吒造型均由西安錦上添花文旅集團負責設計製作，並第一時間把情況反饋給這家公司了；對於網友吐槽景區哪吒造型醜陋、怪誕，他說：「大家可能審美不一樣，有的人覺得不好看，比較怪異，也有人評價這個造型是蠻漂亮的。哪吒傳奇景區打造本來是半年的工期，我們是日夜加班23天幹完的。現在都是晚上施工，白天營業，一些裝置的細節後續會完善。」

報導說，對於是否獲得了「哪吒之魔童鬧海」的版權許可，南先生表示並未獲得授權，「景區沒有用電影裡面的哪吒形象，都是設計公司重新原創設計的。」而對於景區內，裝扮成電影內哪吒、敖丙、太乙真人等多個角色的NPC，南先生稱「他們不是工作人員，是遊客的自發行為，這不是我們能管控的。」

西安錦上添花文旅集團工作人員稱，並不知道陳思作在網絡的發聲維權，臨汾哪吒傳奇景區合作的具體情況也並不清楚，會將情況轉達給相關人員後回覆。

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