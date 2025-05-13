彭博：美中貿易會談後 中國取消波音交付禁令

彭博引述知情人士報導，在美中貿易談判取得突破後，中國已取消對航空公司接收美國波音飛機的禁令。圖為舟山波音團隊先前以退役飛機練習噴漆技巧。（圖／取自舟山波音官網）

在美中日內瓦會談後，兩國對彼此都釋出「暖意」。彭博5月13日引述知情人士透露，在中美貿易談判取得突破後，中國已取消對航空公司接收美國波音 飛機的禁令。

彭博指出，知情人士說，北京當局的官員本周已開始通知國內航空公司和政府機構，美國製造的飛機交付可以恢復。其中一名知情人士補充說，航空公司有權自行決定按照時間和條款安排交付。

報導並稱，波音恢復對中國的交付，將給該公司帶來直接的提振。截至目前，波音公司和中國民航局皆未對此回覆。

4月時有消息人士曾指，中國政府要求國內航司暫停接收波音飛機，以及停止向美國公司購買飛機相關設備和零部件，以反制美國總統川普的關稅 戰。值得注意的是，在被中國客戶暫停接收後，數架波音飛機已經飛回美國。

波音則表示，由於關稅戰問題，中國的一些客戶已表示不會接收新飛機，波音正考慮將數十架飛機轉售給其他客戶，或尋找替代買家。港媒《明報》指，印度、馬來西亞和沙烏地對可立即交貨的737Max型客機公開表達興趣。今年有大約50架波音飛機等待交付中國，重啟交付可節省時間和尋求新買家的成本，且可確保收款。

川普政府重返白宮 後，以芬太尼走私問題和對等關稅政策，將對中國的關稅疊加至145%，北京則對美國商品施以125%的報復關稅。

不過在5月10日至11日，由美國財政部長貝森特和貿易代表葛里爾率領的美方官員，與中國國務院副總理何立峰領導的中方代表團會談，而這也是美中關稅戰爆發以來的首場雙邊貿易談判。

在會談過後，中國商務部和美國白宮於12日下午發表聯合聲明。根據雙方磋商結果，美國將原本對中國進口商品徵收的145%關稅調降至30%。仍保留的30%關稅中，包括以芬太尼為由加徵的20%關稅，以及10%的基準關稅；中國則把對美國加徵的125%報復性關稅，降至10%。