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外媒：中國談判主帥何立峰 由刻板官員變得有自信

中央社台北13日電
中國國務院副總理何立峰。(路透)
中國國務院副總理何立峰。(路透)

美中貿易會談雙方同意暫停大幅降低關稅，外界普遍感到意外，中方會談主帥、國務院副總理何立峰成為焦點。綜合路透及金融時報近日報導，何立峰由一位刻板官員變得更有自信，他與習近平的私人交往，對會談的成功很重要。

中國國家主席習近平早年於福建省工作時，何立峰已跟隨習近平。2014年何立峰成為中國國家發展和改革委員會副主任，3年後成為發改委主任。他在發改委任職期間，負責監督早期一帶一路計畫。何立峰於2023年成為副總理，負責監管金融體系，及與美國之間經濟和貿易事務。

路透近日的報導訪問了13位過去一年曾與何立峰見面的投資者及外交官。他們形容70歲的何立峰從一個刻板的共產黨官員、英語說得不好、不願偏離講稿，變成了一個更加自信的人物，何的辦事能力給他們留下深刻印象。

報導表示，何立峰過去一年與外企等舉行了最少60場會議。一位今年3月出席過何立峰簡報會的商界人形容，以往與何立峰討論類似「與ChatGPT對話」，但最近何立峰開始以更能吸引西方高管的方式進行溝通。

另一名曾與何立峰會面數次的人士認為，何立峰解釋經濟政策的能力及兌現承諾提供協助，是與習近平關係不密切的官員無法做的。

不過，也有曾與何立峰會面的人表示，何並不是表現得很有活力。

報導指出，雖然何立峰與外國高管接觸表現得越來越自在，但他並不是政策創新者。

金融時報引述美國智庫亞洲協會（Asia Society）中國政治研究員牛犇（Neil Thomas）指出，何立峰與習近平的密切聯繫對談判是正面的。何立峰與習近平私人交往，對會談的成功很重要，這令人相信他能代表習近平所希望的中美關係發展方向。

牛犇表示，何立峰讀經濟學，曾在福建和中國東北的天津工作，數十年來處理日常經濟事務的經驗和學術背景並不受到賞識。不過，他對經濟和貿易政策並不陌生。

報導形容，當北京希望美國企業巨頭協助影響白宮，從而緩和緊張局勢時，何立峰釋出「友善」的訊息。何立峰此前與輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳會面時，與黃仁勳談起他家族的閩南語背景。

不過，與參與川普第一個任期美中貿易談判的劉鶴比較，何立峰似乎不太會說英語。一位見過何立峰的人表示，何立峰給人的印象是「典型的中國技術官僚」、友好、對中國的實力充滿信心及有點「冷漠」。

另一位商界人士表示，何立峰是國企的堅定支持者，而國企是習近平的國家主導型經濟的基石。何立峰也是一位「非黑即白的思想家」。

習近平 黃仁勳 國務院

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