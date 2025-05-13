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35歲職業危機席捲大陸？網友問台灣 答案讓人崩潰

記者謝守真／即時報導
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中國實際就業情勢恐比官方公布的數據更為嚴峻，圖為近日在雲南財經大學舉辦的一場徵才活動。（中新社）
中國實際就業情勢恐比官方公布的數據更為嚴峻，圖為近日在雲南財經大學舉辦的一場徵才活動。（中新社）

大陸職場普遍存在所謂的「35歲危機」，亦即到了35歲不僅求職難，轉職不易，甚至容易淪為公司裁員主要對象。有大陸網友近日在社交平台「小紅書」向台灣網友提問，「台灣朋友，你們那有35歲職業危機嗎？」結果答案讓不少大陸網友很崩潰。

據社群平台X上活躍的「李老師不是你老師」帳號消息，5月10日，一名大陸網友在小紅書上發文問道，「台灣的朋友，你們那邊有35歲職業危機嗎？」發文者並寫道，公司有個大齡員工沒有離職，然而，發現其職位被掛在大陸的招聘軟體上面。他無奈指，「剛畢業的應屆生問你要工作經驗，有工作一經驗又嫌你年齡大。」

發文一出引來兩岸網友熱議，評論區台灣網友回覆稱，「35歲在台灣是黃金職業期，很多公司都要的啊」。還有人回覆，「我35歲找工作去哪家公司都要我，台灣缺工」，「35歲還很年輕，為什麼是大齡？」，「50、60都還能工作，有手有腳都能」。另外有人指出，「35還很年輕，為啥是大齡？」「正是事業上升期」。

看到台灣網友的評論，大陸網友紛紛表示，「現在好多公司都卡30歲左右。例如拼多多卡28，B站卡30、小紅書卡32」。有人直言，「我已經34了，如果這家公司做不下去了，35一過就沒有多少公司要了，這在大陸是普遍現象。」

還有人問，「怎麼拿到台灣籍？」「大陸這邊去台灣打工好找工作嗎？」另有網友評論稱，「40歲在大陸都是大媽了，你說這社會是不是有病？」

重慶日報旗下「上游新聞」今年2月曾提到，近年來，「職場35歲紅線」的相關議題一直備受關注，近年來，大陸職場「35歲紅線」爭議事件多次出現，都引發全社會高度關注。早在去年，「小紅書將32歲設為招募紅線」的消息也引爆大陸職場社群平台。一位前字節跳動高級工程師因超齡被拒的案例，撕開求職年齡歧視的問題。從「35歲危機」到「32歲生死線」，不少企業正以「年輕化」之名加速淘汰中年從業者。

央視過去也曾發文指，「是時候打破『35歲現象』這座大山」。「人盡其才」不該只是口號。畢竟，年齡從來不是衡量一個人能力的標尺，經驗、技能和態度才是職場競爭力的核心。簡單粗暴地用25歲、28歲、35歲等門檻將求職者拒於門外，雇主很可能會因此錯失最需要的人才。打破「35歲門檻」要政府、國企帶頭。

事實上，大陸近年失業率高居不下，財新網近日從人社部規劃財務司官網公布的數據發現，今年首季，大陸失業保險基金支出達人民幣465億元（約合65億美元），較去年同期大增22.4%。

小紅書 歧視 保險

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