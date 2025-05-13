遣返45天後首發聲 陸配「亞亞」拍片痛斥台灣政治打壓

因言論爭議遭內政部取消居留許可，並被遣返大陸的陸配「亞亞」（劉振亞）， 13日在返陸45天後首度公開發聲。（截取自影片）

因言論爭議遭內政部 取消居留許可，並被遣返 大陸的陸配「亞亞」（劉振亞）， 13日在返陸45天後首度公開發聲，情緒激動地訴說與孩子被迫分隔兩地的無奈，並痛批台灣當局對陸配進行政治打壓。她強調，自己不會因此退縮，將持續為兩岸家庭發聲。

劉振亞表示，自己一切發聲是出於為孩子、為兩岸家庭發聲。她認為，民進黨 政府用高壓手段打壓不同聲音，甚至將她等陸配貼上「境外敵對勢力」的標籤，形塑類似戒嚴的社會氛圍，並借她做成「殺雞儆猴」的示警案例，打壓支持兩岸一家親的言論。

她也反擊外界批評，表示許多媒體、名嘴和網路側翼指控她「假結婚」、「洗人口」和支持武統，全都是不實抹黑。雖然事後有事實查核單位澄清她未持台灣身分證，並駁斥上述謠言，但相關造謠者卻無人道歉，讓她的家庭受到極大傷害。

她在影片中批評，內政部長劉世芳動用公權力迫害異議，最終用遣返的方式將她逐出台灣，稱這是「政治打壓」。如今她人在中國，孩子仍在台灣，每次視訊時孩子都會問：「媽媽，什麼時候帶我們回家？」她動情表示：「海峽再寬，也寬不過母子連心；兩岸再遠，也遠不過攜手同行。」

劉振亞強調，她不會就此放棄，會持續以行動證明自己的立場，身為一個母親與兩岸家庭一員，她會堅持走下去。

劉振亞遭移民署認定鼓吹武統言論，居留許可被廢，在今年3月25日期限的最後一天晚上，搭機離境。「亞亞」返回大陸後，日前接受人民日報旗下「環球人物」專訪，詳述她如何遭到民進黨政府「獵殺」。劉振亞說，「這道口子從我這裡開始」。

她當時提到自己的兒子因為「中國人」的背景與談論相關議題，一度遭到學校老師和同學霸凌，但也因為「兒子的努力」，讓班上有大半同學都認為自己是中國人。