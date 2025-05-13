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中國外送競爭激烈 官方約談美團京東等平台企業

中央社上海13日電
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中國市場監管總局等5部門近日約談外送平台企業。圖為京東和美團。（取自紅星新聞）
中國市場監管總局等5部門近日約談外送平台企業。圖為京東和美團。（取自紅星新聞）

中國外送行業發達，不久前新入局的京東外賣還與已站穩市場的美團外賣叫陣，掀起「搶人（外送員）大戰」。官媒報導，市場監管總局等5部門近日約談外送平台企業，要求公平有序競爭，促進平台經濟健康發展。

央視新聞app（應用程式）今天報導，近日，市場監管總局會同中央社會工作部、中央網信辦、人力資源社會保障部、商務部，針對當前外賣行業競爭中存在的突出問題，約談京東、美團、餓了麼等平台企業。

報導指出，官方要求相關平台企業嚴格遵守電子商務法、反不正當競爭法、食品安全法等規定，嚴格落實主體責任，主動履行社會責任，加強內部管理，合法規範經營，公平有序競爭，共同營造良好市場環境，切實維護消費者、平台內經營者和外賣騎手（外送員）的合法權益，促進平台經濟規範、健康有序發展。

今年4月，中國商業界曾爆發一場「外賣大戰」。電商平台巨頭京東新加入外送戰局不久，在微信公眾號發文公開譴責競爭對手強迫外送員「二選一」（只能選擇一個平台接案）。同一天，美團發布闢謠聲明，否認存在「二選一」的行為。

此事被外界解讀為平台「搶人戰」，既是搶客戶，又是搶商家，更是搶外送員。

中國外送市場已發展多年，由幾家巨頭寡占。根據大眾日報4月報導，2024年餐飲外送市場中，美團占65%，餓了麼占33%，兩者合計就占了98%，其他平台合計占有率僅為2%。

為了攪動市場，京東率先為外送員全款繳納五險一金，之後又宣布對兼職外送員永不強迫「二選一」，並承諾5月1日前入駐的商家全年免佣金、提供人民幣100億元（約13.9億美元）補貼給消費者等，引發話題。

而已經站穩餐飲外送市場的美團也沒有閒著，而是藉著旗下700多萬名外送員，開拓即時零售的市場。4月15日，美團正式發布即時零售品牌「美團閃購」。

據報導，美團非餐飲品類即時零售日單量已突破1800萬單，在生鮮、3C家電等多個領域實現「30分鐘履約」，美團閃購形同殺入電商平台腹地。鮮花、藥品、酒都被視為消費者高頻且需要被及時滿足的需求。

電商 微信 商務部

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