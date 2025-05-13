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習近平與巴西總統魯拉會談 簽署二十份合作文件

記者陳政錄／北京即時報導
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中國國家主席習近平13日在北京，與來訪的巴西總統魯拉舉行會談。央視新聞
中國國家主席習近平13日在北京，與來訪的巴西總統魯拉舉行會談。央視新聞

中國國家主席習近平13日在北京，與來訪的巴西總統魯拉舉行會談，雙方見證簽署發展戰略對接、科技、農業、數位經濟、金融、檢驗檢疫、媒體等領域20份合作文件。習近平說，兩國要共同堅持多邊主義，完善全球治理，維護國際經貿秩序，旗幟鮮明反對單邊主義、保護主義和霸凌行徑。

中拉論壇第四屆部長級會議13日在北京舉辦，據央視新聞聯播，習近平13日在北京人民大會堂，為來訪的魯拉舉行歡迎儀式，在儀式後舉行會談。

習近平在會談中，對中巴關係提出四要。他強調，站在新的歷史起點，中巴雙方一要堅持戰略互信，夯實中巴命運共同體根基，秉持相互尊重互利共贏的優良傳統，在涉及對方核心利益和重大關切問題上相互支持，加強各層級全方位往來，確保雙邊關係長期健康穩定發展。

二要堅持擴大合作，豐富中巴命運共同體內涵，深化「一帶一路」倡議和巴西發展戰略有效對接，發揮好兩國各項合作機制作用，加強基礎設施、農業、能源等傳統領域合作，拓展能源轉型、航空航天、數位經濟、人工智慧等合作；三要堅持人文交流，以明年舉辦中巴文化年為契機，加強文化、教育、旅遊、媒體、地方等合作，為雙方人員往來提供更多便利。

四要堅持多邊協作，提升中巴命運共同體成色。習近平喊話，作為東西半球兩大發展中國家，兩國要加強在聯合國、金磚國家、中拉論壇等多邊機制中的協調配合，共同堅持多邊主義，完善全球治理，維護國際經貿秩序，旗幟鮮明反對單邊主義、保護主義和霸凌行徑。

據中方發布，魯拉說，願和中方深化戰略合作，推動巴中命運共同體建設，巴方願對接自身發展戰略和「一帶一路」倡議，深化兩國在經貿基礎設施，航天金融等領域合作，擴大青年文化交流，願和中方加強在國際事務中的戰略協作，共同維護全球南方共同利益。

據央視新聞，兩國元首還就烏克蘭危機交換了意見。會談後，習近平、魯拉共同見證簽署發展戰略對接、科技、農業、數位經濟、金融、檢驗檢疫、媒體等領域20份合作文件。

兩人還共同會見記者，並發表關於強化構建中巴命運共同體，共同維護多邊主義的聯合聲明，和中巴關於烏克蘭危機的聯合聲明。

中國國務院總理李強、全國人大委員長趙樂際也於同日和魯拉舉行會見，李強說，中方願和巴方加強發展戰略對接，深化金融、貿易、投資、產業鏈等各領域合作。

大陸國家主席習近平（右）為巴西總統魯拉在北京人民大會堂舉行歡迎儀式。央視新聞
大陸國家主席習近平（右）為巴西總統魯拉在北京人民大會堂舉行歡迎儀式。央視新聞
為歡迎巴西總統魯拉，中方安排小朋友搖旗吶喊。央視新聞
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習近平 一帶一路 李強

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