我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美4月CPI微升至2.3% 低於預期 關稅效應尚未顯現

川普出席沙王室歡迎會 黃仁勳、蘇姿丰、馬斯克到場

反擊川普貿易戰 北京尋求拉美結成統一戰線

編譯江昱蓁／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
習近平出席「中國─拉美和加勒比國家共同體論壇」開幕式並發表演說。新華社
習近平出席「中國─拉美和加勒比國家共同體論壇」開幕式並發表演說。新華社

據美聯社13日報導，中國正強化與其他國家的聯盟，以反擊美國總統川普發動的貿易戰。在北京與華府達成90日關稅停火協議的第二天，北京與拉丁美洲領導人結成了統一戰線。

中國領導人習近平13日在「中國─拉美和加勒比國家共同體論壇」宣布，北京擬透過政治、經濟、學術及安全交流，與拉美、加勒比海國家建立更緊密關係。

他承諾增加該地區的進口，鼓勵中國企業增加投資，還說北京計畫擴大在乾淨能源、5G電信及人工智慧（AI）的合作，還宣布660億人民幣（大約92億美元）的新信貸額度，支援拉美與加勒比海地區融資。

美聯表示，北京與該地區的貿易正快速成長，2024年首次突破5000億美元大關，並進口更多農產品、原油、礦石等能源與關鍵礦產。哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）12日也宣布該國將加入「一帶一路」，隨著近幾個月來北京在拉美項目遭遇阻礙，哥國此舉無疑做出信任投票。

報導還說，北京計畫在未來3年內每年邀請300名拉美政黨人士訪華，並提供3500個政府獎學金名額，其他各類交流活動也會陸續展開。

相較於川普祭出高關稅與其他政策帶來不確定性與不穩定性，中國領導人將全球第二大經濟體定位為可靠的貿易與發展夥伴。習近平13日還在與中國、拉美官員的談話中重申，貿易戰沒有贏家，「霸凌與霸權只會導致自我孤立」。

他說，北京已採取行動化解和美國的對抗，「面對全球包括地緣政治與集團對抗的洶湧暗潮，以及不斷升高的單邊主義與保護主義」，北京「已準備好與拉美、加勒比海的夥伴一同攜手前行」。

習近平 川普 貿易戰

上一則

陝西首富、西北大學副校長是同一人 她身家逾400億人幣

下一則

真正「移動廁所」 河北如廁女被載上高速 落地時表情淡定

延伸閱讀

川普出席沙國王室歡迎會 黃仁勳、蘇姿丰、馬斯克皆到場

川普出席沙國王室歡迎會 黃仁勳、蘇姿丰、馬斯克皆到場
不怕像中被加稅？這個超級大國準備反擊川普

不怕像中被加稅？這個超級大國準備反擊川普
川普簽行政令大砍藥價 承諾降59%

川普簽行政令大砍藥價 承諾降59%
美中休戰90天互降關稅 美對中降為30% 中對美降至10%

美中休戰90天互降關稅 美對中降為30% 中對美降至10%

熱門新聞

網美在廣州高樓貼窗上演「活春宮」。(取材自X平台)

情色網紅闖廣州世貿上演「活春宮」 路人全舉起了手機

2025-05-08 08:30
美國財長貝森特。（路透）

被問「誰先致電」美財長結巴影片瘋傳 胡錫進：弱爆了

2025-05-07 21:20
足浴店示意圖，與內文無關。（取材自微博）

河南男子在足浴店被女技師摸下體 「上床」後損失大了

2025-04-18 09:30
烤製的雞爪，不紡中國人愛吃。（取材自觀察者網）

除了中國根本沒買家 美農民發愁：雞爪、魚頭出口量「趨近於零」

2025-05-10 22:17
中國國務院副總理何立峰。(路透)

中美貿易談判結束 中國副總理：取得重大進展

2025-05-11 16:48
中國一名28歲李姓女子透過偽造的美國哥倫比亞大學畢業證書，申請香港大學碩士課程獲錄取，又持有假的香港大學畢業證書，今被香港法院判關240天。（中新社資料照）

中國女生5萬多美元搞到哥大文憑 就讀港大碩士判關240天

2025-05-08 11:34

超人氣

更多 >
孫儷有女萬事足 女兒奪拉丁舞后冠 女神秒變小粉絲

孫儷有女萬事足 女兒奪拉丁舞后冠 女神秒變小粉絲
「窮不到端午」3生肖迎財運 他將遇上良機

「窮不到端午」3生肖迎財運 他將遇上良機
魚罐頭保鮮不靠防腐劑？營養學家揭密：忙碌族首選這種魚

魚罐頭保鮮不靠防腐劑？營養學家揭密：忙碌族首選這種魚
小費怎麼給不失禮？你可能不知道的潛規則

小費怎麼給不失禮？你可能不知道的潛規則
全美最便宜的10家超市 這名單盡速收藏

全美最便宜的10家超市 這名單盡速收藏