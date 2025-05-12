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能跟黃仁勳講台語 何立峰與習近平「關係匪淺」

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中國國務院副總理何立峰（右）與黃仁勳（左）會晤。（視頻截圖）
中國國務院副總理何立峰（右）與黃仁勳（左）會晤。（視頻截圖）

此次美中貿易談判，中方由國務院副總理何立峰領軍，英媒稱何立峰向來對美立場強硬，勢必讓美方棘手。據了解，何立峰不但是習近平的左右手，更被曝曾是習近平伴郎，與習「關係匪淺」的背景，引發熱議。

新華社報導，何立峰當地時間11日在日內瓦會見世界貿易組織總幹事伊維拉。何立峰重申，各方應在世界貿易組織框架下通過平等對話解決分歧和爭端，共同維護多邊主義和自由貿易，促進全球產業鏈供應鏈穩定暢通。

另據金融時報報導，現年70歲的何立峰已經取代川普第一次任期時的劉鶴，成為中國對外經貿談判的最高代表。

國務院副總理何立峰在瑞士日內瓦會見世界貿易組織總幹事伊維拉。（新華社）
國務院副總理何立峰在瑞士日內瓦會見世界貿易組織總幹事伊維拉。（新華社）

何立峰出生於福建省，在福建的工作時間長達25年，其中有17年與中國國家主席習近平在福建工作時重疊。習近平32歲被派到廈門市當副市長，一直到49歲升任浙江省副省長，當時就已經與何立峰熟識，何立峰甚至還是習近平結婚時的伴郎。習近平也早將何立峰納入自己的核心班底。

隨著習近平2012年出任中共總書記確認領導地位後，何立峰也被習近平規畫為經貿領域的重要助手，逐年爬升成為中國國務院副總理並總管對外經貿事務。

此外，何立峰在跟輝達（NVIDIA，又譯英偉達）執行長黃仁勳會面時，直接以台語交談，企圖拉近距離；不過，何立峰雖然擁有廈門大學經濟學博士學位，不過少數聽過他講英語的內部人士表示，何立峰的英語口語能力並不佳。

新加坡國立大學（National University of Singapore）教授吳木鑾（Alfred Wu）分析，何立峰最大的優勢是在習近平發跡前就獲得信任，被視為核心班底成員，又對習近平不具威脅性，「何立峰首要工作，就是執行習近平的指示，屬於一種下屬地位。」

過去一年來，何立峰在對外經貿曝光的場合愈來愈多，預期未來將會秉持習近平的意志，主導中國對外經貿談判。

習近平

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