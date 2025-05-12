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長沙破非法代孕 麻醉女子被遺棄手術台、還有聾啞人

中國新聞組／即時報導
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非法代孕手術室現場。(取材自微博)
非法代孕手術室現場。(取材自微博)

中國非法代孕案件頻傳，知名「打拐志願者」上官正義近日與媒體在湖南省長沙市蹲守多處非法代孕場所，直擊業者一天就拉了十多名女性疑似供卵，其中還有聾啞人士。在執法人員進入一棟從事非法代孕的別墅時，涉事人員還把被麻醉的女子遺棄在手術台上，直接翻牆逃離。

綜合大象新聞、奔流新聞等媒體報導，當執法人員進入長沙開福區綠城春曉苑這棟別墅時，有四、五個工作人員已經逃離，還有幾個參與代孕的人員躲藏在隔壁棟空置的別墅內。在別墅院牆附近的草叢裡，四處散落著逃跑的涉事人員脫下的手術服、手術帽等物品。

在別墅內部手術室內，有一名女子躺在手術台上，仍處於麻醉狀態，但是做手術的人員已不見蹤影。洗手台上放置多瓶消毒液，還有一把手術鉗，衣櫃裡有大量黃色醫療廢物包裝袋。在工作台一本打開的筆記本上，清楚記錄著在這裡進行胚胎移植的代孕女子身體情況，包括該女性年齡、是否曾移植、宮腔及內膜等情況。

已注射麻醉劑的女子被非法代孕業者遺棄在手術台上。(取材自微博)
已注射麻醉劑的女子被非法代孕業者遺棄在手術台上。(取材自微博)

一名參與代孕的女子表示，她是來自貴州的苗族人，來這裡進行胚胎移植，中午12時多剛到這邊，還沒有進行移植手術，相關人員給了她16萬元（人民幣，下同，約2.2萬美元）的費用進行代孕。現場還有一些取過卵的女子，因為身體比較虛弱無法行走，執法人員聯繫救護車將她們帶離現場，進行診治和看護。

另外，在長沙縣安沙鎮龍華嶺村的別墅內，也有業者從事地下取卵、胚胎移植。他們使用多輛無牌車輛運送「卵妹」，每天都有四至十人在此手術。上官正義表示，這些女子在換車時還被要求「換上拖鞋」，很可能是為了防止她們鞋子裡藏有定位設備。

在向長沙縣公安局及長沙縣衛生健康局舉報後，民警抵達現場，發現病房裡擺放了16張病床，還有9名女性躺在床上，其中有供卵的「卵妹」，還有做代孕的「代孕媽媽」。其中一名參與代孕的女性是聾啞人，稱自己老家在陝西商洛，她被外面的人帶到這裡，具體什麼時間自己也不清楚。她在這裡做了胚胎移植的手術，聯繫她的相關人員給了她28萬元的費用。

另一張病床上的女性表示自己今年29歲，老家是四川彝族的，平時一直待在長沙，12日才被拉到這裡，剛剛做了胚胎移植的手術，收了19萬元的費用，手術過程中沒有打麻藥。

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