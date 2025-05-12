我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

快看世界／今日你應知道5件事

共和黨對砍白卡尋求黨內共識 爭取國殤日前通過法案

中國教育部禁止小學生使用AI內容生成

記者賴錦宏／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國教育部明確規定，小學階段禁止學生獨自使用開放式內容生成功能，教師也不得將生成式人工智慧作為替代性教學主體。（路透）
中國教育部明確規定，小學階段禁止學生獨自使用開放式內容生成功能，教師也不得將生成式人工智慧作為替代性教學主體。（路透）

中國教育部發布人工智慧AI）使用指南，明確規定小學階段禁止學生獨自使用開放式內容生成功能，教師不得將生成式人工智慧作為替代性教學主體，也不能用AI生成內容寫作業或考試。

據澎湃新聞報導，中國教育部基礎教育教學指導委員會發布《中小學人工智慧通識教育指南（2025年版）》和《中小學生成式人工智能使用指南（2025年版）》。

其中通識教育指南提出，關於AI的教育應在小學階段注重興趣培養與基礎認知，初中階段強化技術原理與基礎應用，高中階段注重系統思維與創新實踐，推動人工智慧教育從局部試點轉向全域覆蓋，形成具有中國特色的中小學人工智慧通識教育。

使用指南則明確提出，在中小學應用場景中，應以保障個人隱私和數據安全為前提，通過規範化使用充分發揮生成式人工智慧的潛能，小學階段禁止學生獨自使用開放式內容生成功能，教師不得將生成式人工智能作為替代性教學主體。

使用指南也提出，學生應避免在作業中簡單複製生成式人工智慧工具生成的內容；避免使用生成式人工智慧參加考試與測驗，不得利用生成式人工智慧作弊；避免在展現創造性或個性化表達的學習任務中輕易濫用生成式人工智慧，喪失個人思考與觀點等。

該指南同時強調，教師不得將生成式人工智慧作為替代性教學主體，禁止直接使用AI回答學生問題或提供諮詢，要避免直接使用AI生成內容評價學生，嚴禁將個人信息、考試試題等敏感數據輸入AI工具，防止數據洩露與隱私侵害。

指南也提出，學校應針對不同學齡階段學生，基於差異化的教育場景目標，制定差異化、遞進式的人工智慧應用策略。避免採取「一刀切」的簡單化管理模式，警惕對AI工具的過分依賴，加強數據安全與隱私保護治理。

人工智慧 AI 人工智能

上一則

美中同意降低加徵關稅90天 中媒：更像停火協議

延伸閱讀

OpenAI和微軟重新商議合作條件 為日後上市鋪路

OpenAI和微軟重新商議合作條件 為日後上市鋪路
教宗良14世首次主日講道 籲不再有戰爭 稱AI是人類面臨的大問題

教宗良14世首次主日講道 籲不再有戰爭 稱AI是人類面臨的大問題
金門某國中考卷出現「打炮、強姦」不雅字 教界：非常不妥

金門某國中考卷出現「打炮、強姦」不雅字 教界：非常不妥
子宮頸癌居家篩檢工具 食藥局首批准 另開預防大門

子宮頸癌居家篩檢工具 食藥局首批准 另開預防大門

熱門新聞

網美在廣州高樓貼窗上演「活春宮」。(取材自X平台)

情色網紅闖廣州世貿上演「活春宮」 路人全舉起了手機

2025-05-08 08:30
美國財長貝森特。（路透）

被問「誰先致電」美財長結巴影片瘋傳 胡錫進：弱爆了

2025-05-07 21:20
足浴店示意圖，與內文無關。（取材自微博）

河南男子在足浴店被女技師摸下體 「上床」後損失大了

2025-04-18 09:30
烤製的雞爪，不紡中國人愛吃。（取材自觀察者網）

除了中國根本沒買家 美農民發愁：雞爪、魚頭出口量「趨近於零」

2025-05-10 22:17
中國國務院副總理何立峰。(路透)

中美貿易談判結束 中國副總理：取得重大進展

2025-05-11 16:48
中國一名28歲李姓女子透過偽造的美國哥倫比亞大學畢業證書，申請香港大學碩士課程獲錄取，又持有假的香港大學畢業證書，今被香港法院判關240天。（中新社資料照）

中國女生5萬多美元搞到哥大文憑 就讀港大碩士判關240天

2025-05-08 11:34

超人氣

更多 >
美中聯合聲明：休戰90天 對中稅率降到30% 對美降到10%

美中聯合聲明：休戰90天 對中稅率降到30% 對美降到10%
秘戀白敬亭傳聞再升級？章若楠曬自拍照 旁邊卻擺了「這東西」

秘戀白敬亭傳聞再升級？章若楠曬自拍照 旁邊卻擺了「這東西」
金融時報：對手從劉鶴變何立峰 讓美貿易談判更棘手

金融時報：對手從劉鶴變何立峰 讓美貿易談判更棘手
中美貿易談判結束 中國副總理：取得重大進展

中美貿易談判結束 中國副總理：取得重大進展
中國網紅改編印度神曲「剛買的飛機被打啦」火爆全球 印度抗議

中國網紅改編印度神曲「剛買的飛機被打啦」火爆全球 印度抗議