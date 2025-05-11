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薄瓜瓜母親節為母喊冤 稱薄谷開來為「當代竇娥」

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薄瓜瓜母親節為母喊冤 稱薄谷開來為「當代竇娥」

記者林則宏／即時報導
薄瓜瓜母親節這天在「Ｘ」發文，為其母薄谷開來因犯故意殺人罪而遭判刑喊冤。（圖／取自薄瓜瓜Ｘ帳號）
薄瓜瓜母親節這天在「Ｘ」發文，為其母薄谷開來因犯故意殺人罪而遭判刑喊冤。（圖／取自薄瓜瓜Ｘ帳號）

中共前政治局委員、重慶市委前書記薄熙來之子薄瓜瓜母親節這天為其因犯故意殺人罪遭判刑入獄的母親薄谷開來喊冤。薄瓜瓜在社交平台「Ｘ」發文稱，「我的媽媽，當代竇娥，身軀羸弱卻心志如鋼，繼承爺爺們文革坐牢的錚錚氣魄，不愧為女中豪傑！」

薄瓜瓜並表示，「那些指責我媽媽殺人的網民，請先找找證據。當人們會客觀獨立思考，才能不辜負『人民的眼睛是雪亮的』這句話。」

據新華社報導，2012年8月20日，安徽省合肥市中級人民法院對被告人薄谷開來、張曉軍故意殺人案作出一審判決，認定薄谷開來犯故意殺人罪，判處死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身；張曉軍犯故意殺人罪，判處有期徒刑九年。

報導稱，合肥市中級人民法院經審理查明，2011年下半年，被告人薄谷開來及其子薄某某與被害人尼爾．伍德（即海伍德）因經濟利益發生矛盾，尼爾．伍德在電子郵件中言辭威脅薄某某，薄谷開來認為尼爾．伍德已威脅到其子薄某某的人身安全，決意將其殺害。

為此，薄谷開來安排重慶市委辦公廳原工作人員（其家中勤務人員）、同案被告人張曉軍邀約並陪同尼爾．伍德到重慶，於2011年11月13日安排尼爾．伍德入住重慶市南山麗景度假酒店16棟1605室。

薄谷開來準備了含有氰化物的毒藥，當晚薄谷開來安排張曉軍攜帶毒藥陪同其前往尼爾．伍德住處，薄谷開來在房間內與尼爾．伍德飲酒、喝茶，張曉軍在門外等候。

後尼爾．伍德因醉酒倒在衛生間，薄谷開來叫張曉軍進入房間並要去其隨身攜帶的毒藥，張曉軍將尼爾．伍德扶到床上，薄谷開來趁尼爾．伍德嘔吐後要喝水之機，將毒藥倒入其口中，致尼爾．伍德死亡。後經公安部物證鑒定中心毒化檢驗，尼爾．伍德的死亡原因符合氰化物中毒所致。

中國官方媒體2015年11月16日報導，據北京市高級人民法院公示，2014年9月25日，刑罰執行機關以罪犯薄谷開來服刑期間無故意犯罪為由，建議將其刑期減為無期徒刑，附加刑剝奪政治權利終身不變。當時這份公示還提到，薄谷開來正在中國司法部燕城監獄服刑。

去年底，薄瓜瓜也曾在Ｘ上發文為薄谷開來辯護。薄瓜瓜稱，「作為兒子，憑媽媽的高雅和智慧，我不相信她會淪落到謀殺。」

薄瓜瓜表示，「作為當事人，我看不到殺人動機」，並指海伍德與薄家毫無瓜葛，僅為普通朋友。「作為律師，我看證據不足。又有那個律師對此事看到證據充足？」

薄瓜瓜11日在Ｘ中所提到「竇娥」為元關漢卿的雜劇代表作《感天動地竇娥冤》中的主角。竇娥因遭誣告殺人，在嚴刑逼供下含冤認罪遭判死刑。臨刑前，竇娥為表明自己冤屈，指天立誓，死後將血濺白練（白色的絹條）、六月飛霜，之後果真血濺白練、六月降雪。

農曆六月降雪，在中國傳統觀念中也因此被認為有重大冤情發生。

薄瓜瓜 死刑 母親節

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