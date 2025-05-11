中國防部官網刪光軍委副主席何衛東報導 強化落馬傳聞

中國國防部官網近日刪除中共軍委副主席何衛東的相關新聞報導（上圖），引發外界高度關注。（圖／截自中國國防部官網）

中國國防部 近日更新官網，已經兩個月未公開露面的中共 中央軍委副主席何衛東的新聞報導幾乎遭到清空，僅留一則今年3月10日「解放軍和武警部隊代表團舉行第二次全體會議」的報導。何衛東最後一次公開亮相是兩個月前的中共全國兩會，之後就缺席數個重要會議及活動。

據悉，何衛東相關訊息遭刪除的時間點應是在上周五（5月9日）。根據網上訊息，中國國防部官網早前仍有何衛東在2023年至2025年的報導，2025年原本還有數則相關報導。但經刪除後，目前只剩前述這篇報導。

反觀，另一名軍委副主席張又俠的網頁頁面，仍有四則相關報導。至於上個月30日遭罷免 第十四屆全國人民代表大會代表職務的中央軍委委員、中央軍委政治工作部主任苗華，在中國國防部官網中雖然仍列名中央軍委委員名單之中，但已無法點開其頁面。

去年11月28日，中國國防部發言人吳謙宣布，苗華「涉及嚴重違紀，經黨中央研究，決定對其停職檢查」。4月30日，中共第14屆全國人大常委會第15次會議閉幕，公告苗華被罷免全國人大代表職務。這代表苗華經五個多月「停職檢查」後，問題已經升級，未來恐面臨刑事處罰。

與苗華一樣曾在31集團軍服役的何衛東，在今年3月11日中共全國人大閉幕後就未再公開露面，並缺席多個重要會議及活動，包括4月2日中央軍委領導成員在北京的義務植樹活動，4月8日、9日，由中共中央總書記習近平主持召開的中央周邊工作會議，以及4月25日的中共中央政治局第20次集體學習。

美國《華盛頓時報》、英國《金融時報》早前已相繼報導，何衛東可能已經被查。對此，中國國防部發言人吳謙曾在3月27日的記者會中回應說，「沒有這方面的消息，不了解這方面的情況」，但他也未直接駁斥相關傳聞。

4月24日，中國國防部另一發言人張曉剛再被外媒問及何衛東現況時，也僅表示，「我們此前已就此問題作回應」。如今何衛東在中國國防部官網相關訊息遭到刪除，進一步加深外界對於何衛東可能已經落馬的揣測。