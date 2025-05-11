我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國防部官網刪光軍委副主席何衛東報導 強化落馬傳聞

迎母親節 社區籲重視媽媽權益 鼓勵注意心理健康

中國防部官網刪光軍委副主席何衛東報導 強化落馬傳聞

記者林則宏／即時報導
中國國防部官網近日刪除中共軍委副主席何衛東的相關新聞報導（上圖），引發外界高度關注。（圖／截自中國國防部官網）
中國國防部官網近日刪除中共軍委副主席何衛東的相關新聞報導（上圖），引發外界高度關注。（圖／截自中國國防部官網）

中國國防部近日更新官網，已經兩個月未公開露面的中共中央軍委副主席何衛東的新聞報導幾乎遭到清空，僅留一則今年3月10日「解放軍和武警部隊代表團舉行第二次全體會議」的報導。何衛東最後一次公開亮相是兩個月前的中共全國兩會，之後就缺席數個重要會議及活動。

據悉，何衛東相關訊息遭刪除的時間點應是在上周五（5月9日）。根據網上訊息，中國國防部官網早前仍有何衛東在2023年至2025年的報導，2025年原本還有數則相關報導。但經刪除後，目前只剩前述這篇報導。

反觀，另一名軍委副主席張又俠的網頁頁面，仍有四則相關報導。至於上個月30日遭罷免第十四屆全國人民代表大會代表職務的中央軍委委員、中央軍委政治工作部主任苗華，在中國國防部官網中雖然仍列名中央軍委委員名單之中，但已無法點開其頁面。

去年11月28日，中國國防部發言人吳謙宣布，苗華「涉及嚴重違紀，經黨中央研究，決定對其停職檢查」。4月30日，中共第14屆全國人大常委會第15次會議閉幕，公告苗華被罷免全國人大代表職務。這代表苗華經五個多月「停職檢查」後，問題已經升級，未來恐面臨刑事處罰。

與苗華一樣曾在31集團軍服役的何衛東，在今年3月11日中共全國人大閉幕後就未再公開露面，並缺席多個重要會議及活動，包括4月2日中央軍委領導成員在北京的義務植樹活動，4月8日、9日，由中共中央總書記習近平主持召開的中央周邊工作會議，以及4月25日的中共中央政治局第20次集體學習。

美國《華盛頓時報》、英國《金融時報》早前已相繼報導，何衛東可能已經被查。對此，中國國防部發言人吳謙曾在3月27日的記者會中回應說，「沒有這方面的消息，不了解這方面的情況」，但他也未直接駁斥相關傳聞。

4月24日，中國國防部另一發言人張曉剛再被外媒問及何衛東現況時，也僅表示，「我們此前已就此問題作回應」。如今何衛東在中國國防部官網相關訊息遭到刪除，進一步加深外界對於何衛東可能已經落馬的揣測。

68歲的何衛東曾長期在共軍南京軍區第31集團軍服役，曾任東部戰區司令員，於中共20大晉升軍委副主席。

中共中共軍委副主席何衛東已經兩個月未公開露面，近期關於他被查的傳聞不斷。（圖／取...
中共中共軍委副主席何衛東已經兩個月未公開露面，近期關於他被查的傳聞不斷。（圖／取自中國國防部官網）

國防部 中共 罷免

上一則

放生又作怪…大連1水庫出現成群超大黑魚 確認是外來種

延伸閱讀

大罷免撕裂社會 呂秀蓮：當家應善待在野

大罷免撕裂社會 呂秀蓮：當家應善待在野
赫塞斯：軍校必須完全根據成績錄取學生

赫塞斯：軍校必須完全根據成績錄取學生
慈湖兩蔣陵寢改稱靈柩區 謁靈改入營 藍批抹滅歷史

慈湖兩蔣陵寢改稱靈柩區 謁靈改入營 藍批抹滅歷史
苗華停職檢查後 被罷免中國全國人大代表職務

苗華停職檢查後 被罷免中國全國人大代表職務

熱門新聞

網美在廣州高樓貼窗上演「活春宮」。(取材自X平台)

情色網紅闖廣州世貿上演「活春宮」 路人全舉起了手機

2025-05-08 08:30
足浴店示意圖，與內文無關。（取材自微博）

河南男子在足浴店被女技師摸下體 「上床」後損失大了

2025-04-18 09:30
美國財長貝森特。（路透）

被問「誰先致電」美財長結巴影片瘋傳 胡錫進：弱爆了

2025-05-07 21:20
男女全裸在街頭進行性行為。（取材自微信）

中六旬翁和35歲女友泰國街頭脫光「野戰」 被逮還不服氣

2025-04-12 08:30
中國一名28歲李姓女子透過偽造的美國哥倫比亞大學畢業證書，申請香港大學碩士課程獲錄取，又持有假的香港大學畢業證書，今被香港法院判關240天。（中新社資料照）

中國女生5萬多美元搞到哥大文憑 就讀港大碩士判關240天

2025-05-08 11:34
中共政治局委員兼中國副總理何立峰即將啟程赴瑞士與美方談判。（路透）

路透：擔憂經濟影響與遭孤立 中國決定與美國談判

2025-05-09 11:32

超人氣

更多 >
赴美工作10年 華人夫妻曝決定攜女回中國理由

赴美工作10年 華人夫妻曝決定攜女回中國理由
美債創38年最慘崩跌 Fed官員揪出誰在搞鬼

美債創38年最慘崩跌 Fed官員揪出誰在搞鬼
川普：美中會談取得重大進展 友好全面重啟協商

川普：美中會談取得重大進展 友好全面重啟協商
別再傻傻上官網買機票 這3個App幫你省40%

別再傻傻上官網買機票 這3個App幫你省40%
除了中國根本沒買家 美農民發愁：雞爪、魚頭出口量「趨近於零」

除了中國根本沒買家 美農民發愁：雞爪、魚頭出口量「趨近於零」