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馬雲現身阿里日活動 員工掌聲歡呼

記者陳湘瑾／即時報導
馬雲（前右一）9日晚上現身阿里總部「湖畔小屋」，由阿里巴巴集團執行長吳泳銘、阿里合夥人邵曉鋒在場陪同參觀。（圖／取自網路）
馬雲（前右一）9日晚上現身阿里總部「湖畔小屋」，由阿里巴巴集團執行長吳泳銘、阿里合夥人邵曉鋒在場陪同參觀。（圖／取自網路）

今天是阿里巴巴集圖的第21個「阿里日」，創辦人馬雲這9日現身阿里巴巴西溪總部園區，除了到訪園區訪客中心新搭建的「湖畔花園」，也出席阿里日活動。

綜合中媒報導，馬雲9日晚上先是現身阿里總部「湖畔小屋」，由阿里巴巴集團執行長吳泳銘、阿里合夥人邵曉鋒在場陪同參觀。湖畔小屋是剛亮相的一座復刻版「創業公寓」，它等比例復刻1999年馬雲和創始團隊創業的湖畔花園16幢1單元202室。

接著馬雲出席「2025阿里巴巴十年馨專場音樂會」，據內部員工拍攝的影片顯示，大螢幕上拍攝到馬雲從位子上起身向員工揮手致意，全場熱烈掌聲歡呼。

馬雲作為阿里巴巴集團的靈魂人物，每次露面和發言都會吸引外界關注，曾經行事高調的馬雲在2020年因對於中國金融管理制度提出批評，集團被中國官方以涉嫌壟斷為由立案調查，他的行事也轉趨於低調，直到近期才開始慢慢回到公眾視野中。

去年11月以來，馬雲先後在阿里園區、螞蟻集團20周年活動等場合公開亮相。最近一次現身是4月10日，他在阿里雲谷園區參與阿里雲新財年啟動會。當時現場照片顯示，馬雲穿著阿里雲15周年紀念衫跟員工打招呼。他也參加了今年2月17日由中國國家主席習近平舉行的民營企業座談會。

在今年阿里日之前，由於馬雲頻頻現身，中國社群媒體上傳出馬雲5月10日回歸阿里，而且阿里要取消2023年实行的 1+6+N 模式，重回大集團模式。對此，馬雲僅回應「沒聽說」。

據介紹，阿里日是阿里巴巴集團為紀念2003年公司員工團結面對SARS疫情而設立的紀念日，每年的5月10日會有不同的慶祝活動，往年曾經舉辦遊園會、集體婚禮、親友見面會等活動，通常會向員工親友開放園區。集體婚禮的時候是由馬雲擔任證婚人。

馬雲 疫情 社群媒體

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