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中國籃協新規：歸化要棄原國籍 學唱國歌

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CBA季後賽第二輪比賽中，浙江雄獅隊對陣北京首鋼隊。北京首鋼隊球員理查德·所羅門（中）與浙江雄獅隊球員巴里·布朗（左）在比賽中拚搶。（新華社）
CBA季後賽第二輪比賽中，浙江雄獅隊對陣北京首鋼隊。北京首鋼隊球員理查德·所羅門（中）與浙江雄獅隊球員巴里·布朗（左）在比賽中拚搶。（新華社）

中國籃協9日發出「中國籃球協會入籍籃球運動員管理辦法」試行通知，入籍球員的選拔原則：堅持文化認同、血緣優先、總量控制、能力為重的幾大原則，規定未來歸化球員需符合文化認同，不但要放棄原國籍，還要會唱中國國歌。

騰訊體育引述媒體人「趙探長」說道：入籍辦法通知算是一個大概的政策和程序指導。協會認為⼊籍球員的引進應當堅持⽂化認同、⾎緣優先、總量嚴控、能⼒為重的原則，規定要對⽂化背景、政治傾向、道德操守和競技水平等方面進行材料審核，同時強調入籍運動員依法依規享有參加專業訓練和賽事活動，接受教育和培訓，獲得榮譽獎勵和相應報酬，以及其他保障的權利。

但是，依據「國籍法」明確規定，中國不承認公民具有雙重國籍，所以入籍運動員必須退原籍。毫無疑問，這一點會影響多數運動員的決定。

去年世界盃中國也找了祖父是中國人的NBA名將李凱爾（Kyle Anderson）助陣，也是中國男籃史上首位歸化球員，但據了解，李凱爾並沒有放棄美國國籍。

目前部分CBA俱樂部的管理者更多的是處於觀望或沒想法的狀態，尚待協會和聯賽更多的政策出台。CBA明星球員、同時也是中國國家隊禁區主力周琦表示，如果要找新的歸化球員，他希望是擁有單打「硬解」能力、可以在打不出戰術時幫球隊得分的球員，點名過去菲律賓歸化布萊奇（Andray Blatche）是心目中的人選類型。

不少網民覺得此舉太過於形式主義，「雇傭兵給錢打球就行，非要搞成文化課考試」；但也有網民支持，認為文化認同是長期融入的基礎，日本B聯賽的歸化球員培養模式正是成功案例。

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