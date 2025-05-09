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上海微軟裁員給N+8賠償 網嘆：失業幸福

中國新聞組／即時報導
圖為2023世界人工智能大會，微軟全球資深副總裁、微軟大中華區董事長兼首席執行官侯陽在大會上發表演講。(新華社)
圖為2023世界人工智能大會，微軟全球資深副總裁、微軟大中華區董事長兼首席執行官侯陽在大會上發表演講。(新華社)

近期「上海微軟大裁員」消息引發關注，網傳「部分員工獲得N+8賠償」、「某些老員工直接拿20個月的工資走人」令不少網民直呼「失業也是一種幸福」。

快科技報導，目前照中國法律規定，裁員會給到N、N+1或2N的賠償。所謂N，就是員工在單位工作的年數。

如果員工在單位工作3年，那麼被裁員時，其可能拿到相當於3個月、4個月或6個月工資的補償金。但在現實生活中，很多人是拿不到賠償的，因為用人單位那頭會千方百計逃避賠償，有的員工最後只能拿到N或者N+1賠償。

「N+8」、「拿20個月工資」的消息令不少網民感嘆「失業也是一種幸福」，外企的「超國民待遇」撕開了職場雙重標準。

報導指出，保時捷中國某經理工作8年獲賠56萬人民幣(約77,376美元)，社保額外補繳11個月；IBM中國通過股票折現，人均多拿8至15萬元。

而中國國內車企HR坦言：「我們用基礎薪資+績效模式變相降薪，拖到員工自己走人。」裁員的原因主要是大環境的變化以及AI不斷深入各行各業。

一位獵頭總結現況稱，「外企裁員是商業決策，國內裁員是生存戰爭」。

據悉，而受AI影響，從去年到現在矽谷屢傳裁員消息。去年8月英特爾宣布全球裁員1.5萬人，相當於總員工的15%；年底，谷歌又被曝出用AI取代3萬銷售的工作。

微軟

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