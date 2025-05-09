中國為何「不跪」德媒：習近平正面迎戰 且佔據優勢

美國總統川普（左），與中國國家主席習近平（右）。路透

不畏美國發起的關稅戰，中國外交部日前發布一部影片「不跪」，代表中方將採取「不跪」、「不退」的姿態，「堅決選擇及擔當」。德媒發布評論指出，中國國家主席習近平 似乎決心已定，要正面迎戰川普 的關稅政策。畢竟這是涉及世界兩大經濟體的一場較量，習近平必須擺出強勢姿態。但這並非全部原因，更重要的是，在這場博弈中，北京也確實佔據優勢。

「新蘇黎世報」以題為「川普為何無法讓習近平屈服」的評論表示，從2018年至2024年，中國對美出口佔比已從19.2%下降至14.7%。從政治戰略層面來看，北京已經吸取川普第一個總統任期的經驗教訓，並為貿易戰的延續做好了準備。

中國日前宣布對關鍵礦產資源、稀土以及專用磁鐵實施出口限制，就已經讓華盛頓充分意識到，到底是誰掌控著供應鏈的源頭。

也正因為如此，川普作出讓步，對包含稀土材料的電子產品，例如智慧手機的進口網開一面。為保全面子，川普美其名曰「臨時措施」。北京對此則反應審慎，稱為「朝正確方向邁出的一小步」。

智慧手機成為關注焦點也不足為怪，畢竟蘋果手機是在中國生產。正如蘋果公司CEO庫克所說，中國在蘋果手機的生產中扮演著不可替代的角色。

這並非因為中國工人便宜，而恰恰相反，是因為那裡有大量受過良好培訓的技術工人。川普將這樣的生產線遷回美國的願望並不現實，因為目前既缺乏相應的基礎設施，也缺少勝任這些複雜技術的美國工人。

此外，中國還持有超過7500億美元的美國國債 。如果習近平決定拋售這些債券，將動搖美國在全球金融市場的信用，並導致美國國債利息的大幅上升。

從長遠來看，這甚至可能促使越來越多的投資者，為了追求多元化而遠離美元，這也正是習近平長期目標之一：去美元化。如果美元失去了在全球經濟和金融體系中的核心角色，那麼美國的霸權地位也將隨之終結。畢竟，美國之所以能不斷擴大債務規模，正是因為美元是全球的主導貨幣。

評論也指出，中美之爭同時也是一場意識形態層面的競爭：「習近平上台伊始，就在所謂「九號文件」（關於當前意識形態領域情況的通報）中闡述了他對世界地緣政治未來格局的看法。

他認為必須堅決抵制西方的自由民主、個人自由、新聞自由以及法治。在他提出的建設「有中國特色的社會主義」願景之下，13年後的今天，中國正在演變成為一個實施高度技術化監控的國家。

對習近平來說，消除貧困、實現「共同富裕」是毛澤東時代社會改造的延續。得益於這些社會改造，中國在短短半個世紀內大幅降低了文盲率，並透過公共醫療體系將中國人的壽命預期，從30歲提高到了70歲，而實現這一目標英國用了100年。

北京相信時間將改變一切，因為川普帶給美國的政治與經濟損害是短期內無法修復的。川普正在削弱法治和民主制度，打壓媒體和大學，縱容對少數族群的歧視。他的所作所為越來越接近俄羅斯和中國的專制政權。