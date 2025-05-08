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中國義烏迎聖誕用品訂購季 稱今年提前出貨、訂單反增

記者潘維庭／即時報導
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中國義烏商品城進入聖誕用品訂購旺季。圖／取自央視財經
中國義烏商品城進入聖誕用品訂購旺季。圖／取自央視財經

中國浙江義烏國際商貿城是全球最大的小商品批發市場，中國央視7日報導指，義烏也是全球最大的聖誕用品集散地，義烏出口的聖誕用品，占到全球聖誕用品市場近80%份額，商家和生產企業目前也積極「備戰」，盼讓這些聖誕用品能在11月擺到歐美及其它國家的貨架上。

目前義烏每年向100多個國家、地區出口2萬多種聖誕用品。數據顯示，今年第1季義烏聖誕用品出口額達1.3億元人民幣，同比增長109%。

央視財經引述義烏國際商貿城經營戶莊樂平說法稱，今年客人下單比往年早，「往年我們大概4月份開始出貨，今年2月份、3月份就開始出貨，我們廠訂單已經排到6月初。」

在義烏國際商貿城的聖誕用品專區，今年新品已擺在店裡，經營戶忙著接待一群一群的客人，其中大部分都是外商，有的在詢價、有的挑選樣品，有的已經開始下訂單；另外，在當地一家工藝製品生產企業，工人們正忙著生產聖誕球。負責人告訴記者，今年春節後，公司的聖誕用品訂單就逐漸增加，提前進入生產旺季。

央視報導稱，不少經營業者表示，知道「當前國際貿易局勢複雜」，原本以為今年訂單會受影響，但就目前來看訂單量不減反增。不少之前透過外貿公司下單的外商，今年不僅加大了採購量，還親自到義烏挑選產品。

報導指，義烏有完整的聖誕用品生產、銷售、包裝的產業鏈，涵蓋聖誕玩具、聖誕樹、服飾、燈飾等品種，且新品開發速度快，採購商可以一站買齊所有產品。許多經營戶藉由AI製作影片，透過電商拓展市場。

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