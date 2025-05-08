習普會談 習近平：面對強權霸凌會與俄方捍衛權益

中國國家主席習近平今天在莫斯科與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）舉行會談。美聯社

中國國家主席習近平 今天在莫斯科與俄羅斯 總統普亭 （Vladimir Putin）舉行會談。習近平表示，面對國際上的單邊主義逆流與強權霸凌行徑，中方將與俄方一起，肩負起作為世界大國的特殊責任，捍衛中俄與開發中國家權益。

習近平7日至10日對俄羅斯進行國是訪問，並將出席「紀念蘇聯偉大衛國戰爭勝利」（二次大戰歐洲戰役結束）80周年閱兵活動。這是習近平上任後第11次訪問俄羅斯，俄國也是他出訪次數最多的國家。

此次習近平訪問的背景是在美國總統川普（Donald Trump）上任後，美中關稅戰升級，以及俄烏戰爭和談未見明顯成效下進行。

綜合新華社與央視新聞等官媒報導，習近平在當地出席普亭舉行的歡迎儀式，接著雙方舉行小範圍會談。

習近平表示，很高興應普亭邀請再次訪問俄羅斯並出席「紀念蘇聯偉大衛國戰爭勝利」80周年慶典。

習近平指出，歷史和現實充分證明，持續發展和深化中俄關係，是傳承兩國人民世代友好的應有之義，是雙方彼此成就、促進各自發展振興的必然選擇，也是捍衛國際公平正義、推進全球治理體系改革的時代呼喚。

習近平指出，「今年是中國人民抗日戰爭、蘇聯偉大衛國戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年。80年前，中俄兩國人民付出巨大犧牲，贏得偉大勝利，為維護世界和平和人類進步事業作出彪炳史冊的歷史貢獻」。

習近平指出，當前，面對國際上的單邊主義逆流和強權霸凌行徑，中方將與俄方一起，肩負起作為世界大國和聯合國安理會常任理事國的特殊責任，挺膺擔當，共同弘揚正確二戰史觀，維護聯合國權威和地位，堅決捍衛中俄兩國及廣大開發中國家權益，攜手推動平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化。