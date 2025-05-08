我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

若美中會談進展順利 川普：不排除調降145%對中關稅

川普宣布與英國達成貿易協議 道指漲逾250點

習普會談 習近平：面對強權霸凌會與俄方捍衛權益

中央社北京8日電
中國國家主席習近平今天在莫斯科與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）舉行會談。美聯社
中國國家主席習近平今天在莫斯科與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）舉行會談。美聯社

中國國家主席習近平今天在莫斯科與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）舉行會談。習近平表示，面對國際上的單邊主義逆流與強權霸凌行徑，中方將與俄方一起，肩負起作為世界大國的特殊責任，捍衛中俄與開發中國家權益。

習近平7日至10日對俄羅斯進行國是訪問，並將出席「紀念蘇聯偉大衛國戰爭勝利」（二次大戰歐洲戰役結束）80周年閱兵活動。這是習近平上任後第11次訪問俄羅斯，俄國也是他出訪次數最多的國家。

此次習近平訪問的背景是在美國總統川普（Donald Trump）上任後，美中關稅戰升級，以及俄烏戰爭和談未見明顯成效下進行。

綜合新華社與央視新聞等官媒報導，習近平在當地出席普亭舉行的歡迎儀式，接著雙方舉行小範圍會談。

習近平表示，很高興應普亭邀請再次訪問俄羅斯並出席「紀念蘇聯偉大衛國戰爭勝利」80周年慶典。

習近平指出，歷史和現實充分證明，持續發展和深化中俄關係，是傳承兩國人民世代友好的應有之義，是雙方彼此成就、促進各自發展振興的必然選擇，也是捍衛國際公平正義、推進全球治理體系改革的時代呼喚。

習近平指出，「今年是中國人民抗日戰爭、蘇聯偉大衛國戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年。80年前，中俄兩國人民付出巨大犧牲，贏得偉大勝利，為維護世界和平和人類進步事業作出彪炳史冊的歷史貢獻」。

習近平指出，當前，面對國際上的單邊主義逆流和強權霸凌行徑，中方將與俄方一起，肩負起作為世界大國和聯合國安理會常任理事國的特殊責任，挺膺擔當，共同弘揚正確二戰史觀，維護聯合國權威和地位，堅決捍衛中俄兩國及廣大開發中國家權益，攜手推動平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化。

習近平 俄羅斯 普亭

上一則

中國女生5萬多美元搞到哥大文憑 就讀港大碩士判關240天

下一則

福州「海交會」廣邀台商 5月18日至22日登場

延伸閱讀

若美中會談進展順利 川普：不排除調降145%對中關稅

若美中會談進展順利 川普：不排除調降145%對中關稅
普亭習近平會談 俄中批美國版鐵穹計畫破壞穩定

普亭習近平會談 俄中批美國版鐵穹計畫破壞穩定
紀念二戰勝利日 普亭下令對烏克蘭停火3天開始生效

紀念二戰勝利日 普亭下令對烏克蘭停火3天開始生效
會俄國總統普亭 習近平：拓展經貿、AI等領域合作

會俄國總統普亭 習近平：拓展經貿、AI等領域合作

熱門新聞

山東航空航班示意圖。(新華社)

大連→貴陽飛了15小時「經6機場3次備降」 山東航空不賠

2025-05-01 21:01
足浴店示意圖，與內文無關。（取材自微博）

河南男子在足浴店被女技師摸下體 「上床」後損失大了

2025-04-18 09:30
男女全裸在街頭進行性行為。（取材自微信）

中六旬翁和35歲女友泰國街頭脫光「野戰」 被逮還不服氣

2025-04-12 08:30
美國財長貝森特。（路透）

被問「誰先致電」美財長結巴影片瘋傳 胡錫進：弱爆了

2025-05-07 21:20
蒙古馬和牠的主人。(視頻截圖)

蒙古馬被賣 1個月跋涉300里滿身傷回家 主人淚允不再賣

2025-05-02 07:30
五一假期，中國人到超市搶便宜貨。 (取材自微博)

五一花錢旅遊不如囤低價貨 「窮鬼超市」2新店被買爆

2025-05-02 21:05

超人氣

更多 >
立夏後三生肖運勢翻紅 他迎感情桃花旺季

立夏後三生肖運勢翻紅 他迎感情桃花旺季
8歲童用媽咪手機 買了7萬枝棒棒糖 喜劇收場

8歲童用媽咪手機 買了7萬枝棒棒糖 喜劇收場
女星被爆料罵中國人傻逼 新劇被除名 恐連累頂流男神

女星被爆料罵中國人傻逼 新劇被除名 恐連累頂流男神
史上首位美國出生教宗 聖號為「良14世」

史上首位美國出生教宗 聖號為「良14世」
董子健拒演「蠻好的人生2」？ 一原因怕挨罵：壓力山大

董子健拒演「蠻好的人生2」？ 一原因怕挨罵：壓力山大