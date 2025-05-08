書遭懲教署扣押 鄒幸彤撤訴：我不是馬斯克 只是窮光蛋

前香港支聯會副主席鄒幸彤。（路透資料照）

正還押的香港 前支聯會副主席鄒幸彤去年申請司法覆核，指懲教署扣起其母送入「人民不會忘記：八九民運 實錄」等4本書。鄒幸彤的Patreon發文稱，特首李家超發出了「證明書」指在囚者接收該些書牽涉「國家安全」，考慮到對方有這個「核彈」及「官司大概輸定」，決定撤銷訴訟。

鄒幸彤自2021年9月因支聯會被控煽動顛覆國家政權一案，被還押至今。2024年7月鄒幸彤向法院申請司法覆核，指懲教署扣起4本由其母親送入的書，包括「人民不會忘記：八九民運實錄」、作家陳慧的「弟弟」、「大江東去：司徒華回憶錄」、「敲鐘者言：朱耀明牧師回憶錄」。

鄒幸彤的Patreon於4月26日發文，指司法覆核一案原定4月在法院審理，但鄒幸彤表示，「因為很現實的考慮，我決定撤銷這次訴訟」。

鄒幸彤表示，2024年向法院申請司法覆核後，特首李家超於同年11月26日發出「證明書」，稱根據「維護國家安全條例」第115條，考慮過該4本書的內容、監獄的特殊環境、懲教署署長的評管等等之後，特首就此「證明」讓在囚者接收該4本書的任何一本，均會牽涉「國家安全」。

鄒幸彤表示，根據「香港國安法」第47條，「行政長官就國安問題所發出的『證明書』，是對法院有約束力的」。

鄒幸彤表示，「你若問我服不服，當然不服啊！」但不論她提出多少證據理由反駁，「法庭也必須接受李生的說法為真」。

鄒幸彤表示，2023年港府 就歌曲「願榮光歸香港」向法院申請禁制令，法院最初拒絕批出禁制令，其後港府上訴，特首發出「證明書」判斷禁制行為涉及國家安全，要法庭「完全接受」行政機關的國安決定，最終法院頒下禁制令。

鄒幸彤表示，「反正結論就是，對方有這麼一個核彈在，官司大概是輸定了。而且問題不只是最後的輸贏，而是在法庭裡已不會有討論禁這些書合不合理的空間—國安最大嘛！」

鄒表示，她考慮過堅持下去，但也要評估自己的承受能力。一旦敗訴，她可能需賠償7位數以上訟費，「如果我是馬斯克我一定打到底，可惜我只是個窮光蛋，必須斤斤計較，為這事破產值不值得…」

香港媒體「法庭線」向特首辦公室、懲教署查詢，香港特區政府發言人於5月2日回覆，指不會對個別案件作出評論。

發言人指，懲教署一貫嚴格按照法律規定，處理在囚人士收受來自監獄以外的書刊事宜；所有來自外間的書籍、期刊、報章或其他刊物，如性質不利於在囚人士改過自新或對院所的保安、秩序及紀律造成威脅等，懲教署可扣起有關刊物。

發言人又指，行政長官根據「香港國安法」第47條及「維護國家安全條例」第115條有權發出證明書，相關資料屬維護國家安全工作訊息，除因案件需要外，不予公開。

2024年9月李家超出席行政會議前記者會表示，已經多於一次發出證明書，只要認為有必要就會發出，國家安全案件的一切程序都將嚴格依照法定程序和相關法律辦理。