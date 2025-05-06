我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普貿易協議再現搖擺 道指跌近400點

財長貝森特：曾考慮從軍 但因我是同性戀而未能如願

避美關稅 SHEIN和Temu加大歐洲廣告投入

中央社台北6日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
為避免被美國課徵沉重關稅，中國快時尚電商平台SHEIN和Temu正將目光轉向歐洲等其他市場，近期加大了在英國與法國的廣告投放。歐新社
為避免被美國課徵沉重關稅，中國快時尚電商平台SHEIN和Temu正將目光轉向歐洲等其他市場，近期加大了在英國與法國的廣告投放。歐新社

美國取消對中國小額包裹免稅政策2日正式生效，為避免被美國課徵沉重關稅，中國快時尚電商平台SHEIN和Temu正將目光轉向歐洲等其他市場，近期加大了在英國與法國的廣告投放。

路透今天的報導引述市場情報公司Sensor Tower數據，指SHEIN和Temu在4月加大了對歐洲的數位廣告支出，而相對於其他國家，在英、法的成長最高，其中SHEIN在法國和英國的廣告支出分別成長35%，Temu則分別成長了40%和20%。

以年增率來看，Temu在英國的廣告支出成長20%，在法國則大幅增加115%。SHEIN則在法國增加了45%，在英國成長幅度達100%。

此外，SHEIN和Temu也將部分數位廣告預算轉向巴西市場。Sensor Tower品牌與數位分析師Kara Lee表明，SHEIN在巴西為公司拉丁美洲市場設有製造據點，4月的數位廣告支出較去年同期成長140%，藉此因應Temu進軍當地市場的挑戰。

Temu今年4月在巴西的廣告支出則是去年同期的800倍。當時該公司正為2024年6月的正式上線進行廣告預熱。

報導說，早在上述禁令2日實施前，這兩家公司已經削減了在美國的數位廣告投放。由於美國總統川普加強對廉價進口品的貿易政策，SHEIN和Temu也被迫調漲商品價格，預期將擠壓利潤空間。

巴西 川普 關稅

上一則

專家：習近平持續整肅軍方高層 凸顯不信任解放軍

延伸閱讀

鬆口未與中方見面 川普：因關稅停貿易 美止損節省逾兆

鬆口未與中方見面 川普：因關稅停貿易 美止損節省逾兆
川普關稅未發影響先至 越南4月貿易順差急縮

川普關稅未發影響先至 越南4月貿易順差急縮
歐盟將反擊 傳擬對美祭出1,000億歐元關稅

歐盟將反擊 傳擬對美祭出1,000億歐元關稅
拒給日本特別待遇 外媒曝：美僅願討論14%特定國家關稅

拒給日本特別待遇 外媒曝：美僅願討論14%特定國家關稅

熱門新聞

山東航空航班示意圖。(新華社)

大連→貴陽飛了15小時「經6機場3次備降」 山東航空不賠

2025-05-01 21:01
足浴店示意圖，與內文無關。（取材自微博）

河南男子在足浴店被女技師摸下體 「上床」後損失大了

2025-04-18 09:30
男女全裸在街頭進行性行為。（取材自微信）

中六旬翁和35歲女友泰國街頭脫光「野戰」 被逮還不服氣

2025-04-12 08:30
甘肅一名回族新娘被網友稱美得像AI。（視頻截圖）

甘肅新娘長太美 被質疑AI換臉 新郎挺：她從小天生麗質

2025-04-29 08:00
五一假期，中國人到超市搶便宜貨。 (取材自微博)

五一花錢旅遊不如囤低價貨 「窮鬼超市」2新店被買爆

2025-05-02 21:05
蒙古馬和牠的主人。(視頻截圖)

蒙古馬被賣 1個月跋涉300里滿身傷回家 主人淚允不再賣

2025-05-02 07:30

超人氣

更多 >
「肉蒲團」女星19歲陪睡導演 淡出香港現況曝

「肉蒲團」女星19歲陪睡導演 淡出香港現況曝
不加水免炒鍋「有菜有肉」懶人料理 配飯、單吃都美味 

不加水免炒鍋「有菜有肉」懶人料理 配飯、單吃都美味 
3千張大尺度清涼照外流是本人？馬筱梅回應了

3千張大尺度清涼照外流是本人？馬筱梅回應了
18歲兒被警擊斃 心碎父隔天撞死警察

18歲兒被警擊斃 心碎父隔天撞死警察
卡尼訪白宮 指加拿大是「非賣品」 川普回了3個字

卡尼訪白宮 指加拿大是「非賣品」 川普回了3個字