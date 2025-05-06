我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普移民政策再受挫 法官勒令准1.2萬難民入境美國

第二輪投票獲325票支持 梅爾茨當選德國總理

中國多篇婦科論文有男性病例 國家級期刊解雇編輯

中央社台北6日電
國家級期刊「中國醫藥指南」今天公開致歉，並宣布解雇審核這些烏龍論文的編輯。圖取自中國醫藥指南網站
國家級期刊「中國醫藥指南」今天公開致歉，並宣布解雇審核這些烏龍論文的編輯。圖取自中國醫藥指南網站

中國山東一名護士寫出「男性罹患子宮肌瘤」的烏龍論文後，外界陸續發現更多篇研究婦科疾病的中國醫學論文中，也出現了男性病例。發表部分這類論文的國家級期刊「中國醫藥指南」今天公開致歉，並宣布解雇審核這些烏龍論文的編輯。

2017年6月，中國山東大學齊魯醫院婦科護士霍文靜在中國醫療科技出版社旗下的「實用婦科內分泌」電子雜誌，針對子宮肌瘤的手術後護理發表論文。內容提到，她選取了該院收治的「子宮肌瘤患者80例」作為研究對象，其中對照組患者「男27例，女13例」，觀察組患者「男28例，女12例」，近日成為中國網路笑柄。

綜合中國媒體報導及網路訊息，在霍文靜的論文招致各界訕笑後，中國網友又陸續找出多篇出現男性病例的婦科論文。其中有2篇分別提及「卵巢移位」及「高危產婦」的論文，都把男性病例列入研究對象，這2篇論文即出自「中國醫藥指南」。

根據報導，其中一篇題為「腹腔鏡宮頸癌根治術聯合卵巢移位、陰道延長對患者性生活質量及內分泌水平的影響」的論文，是由遼寧省朝陽市中心醫院婦產科門診的智秀峰撰寫；另一篇題為「護理干預在羊水栓塞高危產婦預防中的意義分析」的論文，則由遼寧省撫順市中心醫院產科的王忠紅撰寫。這2人均為醫護人員。

報導指出，此事爆發前，就已有中國「論文代發機構」明碼標價，宣稱「實用婦科內分泌」電子雜誌的「版面費」從人民幣4000元至1萬元不等，還能加價提供「代寫服務」。

「中國醫藥指南」今天發表聲明，坦承這一「學術不端」問題是因審稿流程存在漏洞，審核人員未能對文章內容進行嚴謹細緻審查，未能及時發現其中錯誤；部分編輯和審核人員責任意識不足，對學術規範的重要性認識不夠深刻，在工作中未能嚴格遵循學術出版的標準和要求。

聲明指，該刊對於涉事編輯已作出辭退處理。此次學術不端事件嚴重損害了該刊的聲譽和公信力，也對學術環境造成不良影響，對此向廣大讀者、作者及學術界鄭重致歉。

根據報導，「中國醫藥指南」創刊於2003年，是由中國保健協會主辦的「國家級綜合性醫學學術期刊」。

上一則

中國女遊客為撈相機 命喪印尼87公尺海底

延伸閱讀

「男性確診子宮肌瘤」 山東護士論文被酸醫界驚天突破

「男性確診子宮肌瘤」 山東護士論文被酸醫界驚天突破
舊金山公立名校洛威爾高中 3大招生途徑一次看

舊金山公立名校洛威爾高中 3大招生途徑一次看
男性得子宮肌瘤？中國一護士論文涉造假被降職

男性得子宮肌瘤？中國一護士論文涉造假被降職
驚呆了…中國醫學論文竟出現「男性確診子宮肌瘤」

驚呆了…中國醫學論文竟出現「男性確診子宮肌瘤」

熱門新聞

山東航空航班示意圖。(新華社)

大連→貴陽飛了15小時「經6機場3次備降」 山東航空不賠

2025-05-01 21:01
足浴店示意圖，與內文無關。（取材自微博）

河南男子在足浴店被女技師摸下體 「上床」後損失大了

2025-04-18 09:30
甘肅一名回族新娘被網友稱美得像AI。（視頻截圖）

甘肅新娘長太美 被質疑AI換臉 新郎挺：她從小天生麗質

2025-04-29 08:00
男女全裸在街頭進行性行為。（取材自微信）

中六旬翁和35歲女友泰國街頭脫光「野戰」 被逮還不服氣

2025-04-12 08:30
美國市場上絕大多數煙花均從中國進口，若少了「中國製造」，美國民眾的節日慶典恐將黯然失色。圖為2023年美國紐約帝國大廈上空煙花綻放，慶祝美國獨立日。（新華社資料照片）

從烤麵包機到放煙火 紐時1張圖：美國人沒中國製造可能嗎？

2025-04-28 20:41
原配在舉報信中爆料，曾有人看到肖姓醫師和醫院人事處女員工一同進出醫院附近的酒店。 (取材自鳳凰網)

外科醫爆出軌多名醫護 讓護士長2次流產 中日友好醫院解聘

2025-04-28 07:30

超人氣

更多 >
年薪8萬5 加州這工作被評為全美最佳

年薪8萬5 加州這工作被評為全美最佳
許瑋甯爆懷孕早洩端倪？曬兩道料理口味 網友：懂了

許瑋甯爆懷孕早洩端倪？曬兩道料理口味 網友：懂了
「肉蒲團」女星19歲陪睡導演 淡出香港現況曝

「肉蒲團」女星19歲陪睡導演 淡出香港現況曝
知名鞋業品牌Skechers 將以94億美元出售

知名鞋業品牌Skechers 將以94億美元出售
不加水免炒鍋「有菜有肉」懶人料理 配飯、單吃都美味 

不加水免炒鍋「有菜有肉」懶人料理 配飯、單吃都美味 