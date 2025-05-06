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中國外交部證實：與歐洲議會決定全面取消相互交往限制

記者謝守真／即時報導
外媒近日指出，歐洲議會於5月1日宣布，中國已解除自2021年起對五位歐洲議會議員實施的制裁。（路透）
外媒近日指出，歐洲議會於5月1日宣布，中國已解除自2021年起對五位歐洲議會議員實施的制裁。（路透）

有外媒近日指出，歐洲議會於5月1日宣布，中國已解除自2021年起對五位歐洲議會議員實施的制裁，其中包括法國議員格魯克斯曼（Raphael Glucksmann）。對此，中國外交部6日證實，中方和歐洲議會決定同步全面取消對相互交往的限制，並稱在當前情勢下，雙方都認為中歐加強對話合作十分重要。

在5月6日下午例行記者會上，中國外交部發言人林劍針對媒體提問「中方已與歐洲議會相互取消交往限制」時表示，過去幾年，中歐立法機構交往，因為眾所周知的原因出現了一些「波折」。「在當前情勢下，雙方都認為中歐加強對話合作十分重要。」

林劍續稱，「經雙方商定，中歐和歐洲議會決定同步全面取消對相互交往的限制」，中方相信並期待隨著中歐全面恢復立法機構的交往，雙方的交流和理解將更加深入，這將為中歐關係持續健康穩定發展注入新動力。

德國之聲此前報導指出，歐洲議會近日表示，中國已解除對五名歐洲議員實施的制裁。這些制裁是此前歐盟新疆地區維吾爾族人權問題對中國官員采取制裁行動後，中方的報復措施。

另，法廣提到，歐洲議會當地時間5月1日在一份聲明中表示，中國的這一決定「標誌著與中國恢復議會對話的一個階段性進展」。不過，歐洲議會方面也強調，這並不意味著歐盟將忽視中歐關係中仍然存在的諸多挑戰，特別是在尊重人權方面的問題。

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