中國外交部證實：與歐洲議會決定全面取消相互交往限制

外媒近日指出，歐洲議會於5月1日宣布，中國已解除自2021年起對五位歐洲議會議員實施的制裁。（路透）

有外媒近日指出，歐洲議會於5月1日宣布，中國已解除自2021年起對五位歐洲議會議員實施的制裁，其中包括法國議員格魯克斯曼（Raphael Glucksmann）。對此，中國外交部6日證實，中方和歐洲議會決定同步全面取消對相互交往的限制，並稱在當前情勢下，雙方都認為中歐加強對話合作十分重要。

在5月6日下午例行記者會上，中國外交部發言人林劍針對媒體提問「中方已與歐洲議會相互取消交往限制」時表示，過去幾年，中歐立法機構交往，因為眾所周知的原因出現了一些「波折」。「在當前情勢下，雙方都認為中歐加強對話合作十分重要。」

林劍續稱，「經雙方商定，中歐和歐洲議會決定同步全面取消對相互交往的限制」，中方相信並期待隨著中歐全面恢復立法機構的交往，雙方的交流和理解將更加深入，這將為中歐關係持續健康穩定發展注入新動力。

德國 之聲此前報導指出，歐洲議會近日表示，中國已解除對五名歐洲議員實施的制裁。這些制裁是此前歐盟 因新疆 地區維吾爾族人權問題對中國官員采取制裁行動後，中方的報復措施。

另，法廣提到，歐洲議會當地時間5月1日在一份聲明中表示，中國的這一決定「標誌著與中國恢復議會對話的一個階段性進展」。不過，歐洲議會方面也強調，這並不意味著歐盟將忽視中歐關係中仍然存在的諸多挑戰，特別是在尊重人權方面的問題。