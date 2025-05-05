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哭得太美？ 19歲女舊圖被盜成「高潮針」配圖

中國新聞組／即時報導
梁女士提供的不良廣告截圖。(取材自極目新聞)
梁女士提供的不良廣告截圖。(取材自極目新聞)

只因哭得太美，就成了別人的工具。近日，有網友發視頻稱，自己兩年前的一張哭泣自拍照片，被黃色網站、不良廣告多次非法盜用，甚至最近網絡上熱度較高的「高潮針」話題也使用了這張圖片，在網絡平台上雖然多次投訴但一直未果，反遭網暴，兩年來不堪其擾，將向警方反映。而有媒體評論質疑，上熱搜的女性高潮針，又一個「韭菜騙局」？

極目新聞報導，視頻發布者梁女士5日表示，這張自拍圖片源自2023年，自己在看小說時深受感動，臨時起意自拍了一張哭泣的照片，並發布在了視頻平台上，卻沒想到這張照片被盜用到了各種黃色網站、不良廣告中。

梁女士說，自己一開始並沒有注意，是在收到很多朋友的截圖提醒後才知道。她曾多次嘗試在不良廣告的發布平台上舉報，但經過平台審核，最終也只有部分廣告被處理。

近期，梁女士在社交平台上發現，這張自拍照竟然被用到了在網絡上熱度較高的「高潮針」廣告中。這令她更感氣憤，原因不僅是自己的照片又一次出現在這些不良廣告中，一些視頻發布者在解讀「高潮針」時，竟然把梁女士當作「高潮針」的支持者一同批判。

梁女士5日表示，她目前在上大學。此次她在網絡平台發聲求助後，雖然得到了部分網友的支持和鼓勵，但也有不少網友發表諸如，「你沒事發什麼照片？這不賴你自己嗎」、「誰叫你亂發情緒照的」等評論。梁女士說，這種非但不同情受害者，反而抨擊受害者的行為讓她深感無助和不解。

梁女士表示，6日她將去其所在地派出所反映相關情況。

據界面新聞報導，所謂「高潮針」是在醫美和私密護理領域興起的一種注射項目，商家宣傳的點在於，該項目通過高濃度血小板血漿治療技術，提取自體生長因子、細胞因子，促進神經末梢修復、血運循環、陰道褶皺再生，從而提高女性的性高潮功能。

另據新京報報導，上熱搜的女性高潮針，又一個「韭菜騙局」？有網傳消息稱，多地女性預約開打高潮針，高潮針預約爆滿。這次相關話題的火爆，更像是一場專門的炒作營銷。據報導，價格不菲且被塑造為「一針難求」的高潮針，在效果和安全性上都存在嚴重的問題。正如專業人士所提醒的，一些機構的大肆營銷，實際是在「割韭菜」。

梁女士提供的不良廣告截圖。(取材自極目新聞)
梁女士提供的不良廣告截圖。(取材自極目新聞)

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