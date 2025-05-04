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事故後換掉智駕…小米SU7訂購頁面低調更名「輔助駕駛」

記者黃雅慧／即時報導
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小米悄悄調整了 SU7 新車訂購頁面中的措詞，主要將「智駕」更名為「輔助駕駛」。陸媒IT之家擷取先後版本對比。(圖取自IT之家)
小米悄悄調整了 SU7 新車訂購頁面中的措詞，主要將「智駕」更名為「輔助駕駛」。陸媒IT之家擷取先後版本對比。(圖取自IT之家)

在歷經車禍事故後，小米悄悄調整了SU7新車訂購頁面中的措詞，主要將「智駕」更名為「輔助駕駛」。另據「北京科協」公眾號發布4月「科學」流言榜，也澄清了智駕與輔助駕駛的區別。

IT之家報導，小米在訂購頁上做了以下更動：針對SU7 車型，文宣中「小米智駕 Pro」更名為「小米輔助駕駛 Pro」；針對SU7 Pro / Max 車型，文宣中「小米智駕Max」更名為「小米端到端輔助駕駛」。

一輛小米SU7於3月29日晚10時44分，在安徽高速上撞上隔離樁起火，事故當天車在開NOA自動駕駛，時速116公里。施工路段被路障擋住，車到跟前才兩秒提示，司機接管後減速到97公里，還是撞上水泥樁。而該事故也引起中國車界關於自動駕駛的討論。

「北京科協」公眾號日前發布4月科學留言榜，該榜由北京市科學技術協會、北京市委網信辦、首都互聯網協會指導，北京科技記者編輯協會、北京地區網站聯合闢謠平台共同發布。流言榜中對「輔助駕駛就是自動駕駛，開啟輔助駕駛功能後，就可以隨便玩手機、睡覺、聊天、吃東西。」流言進行了闢謠。

業內專家普遍認為，目前新能源汽車搭載的智能駕駛技術仍處於輔助駕駛階段，其本質是幫助駕駛員提高行車安全性和便利性，而非真正意義上的自動駕駛或無人駕駛。更恰當的稱謂應是「智能輔助駕駛」，重點在於「輔助」而非「智能」。

業內專家表示，目前市面銷售的具有自動駕駛功能的車輛，「自駕」的最高等級其實才達到L2級，也就是組合駕駛輔助系統，主要作用是減輕駕駛員疲勞，提高行車便利性。官方稱目前市場上出現的如L2+、L2.5、L2.9等宣傳標語，有「過度包裝」之嫌；即便達到L3級，也只是「有條件自動駕駛」（在限制條件下執行部分功能決策的自動駕駛模式），依然要求駕駛員隨時準備接管駕駛任務，以確保在緊急情況下能夠安全控制車輛。

中國官方自2022年3月1日起實施的國家標準GB/T 40429-2021《汽車駕駛自動化分級》，將駕駛自動化分為從L0到L5六級。其中，L0-L2級為輔助駕駛，系統輔助人類執行動態駕駛任務，駕駛主體仍為駕駛人；L3-L5級為自動駕駛，系統在設計運行條件下代替人類執行動態駕駛任務，當功能激活時，駕駛主體是系統。

小米汽車於1日公布SU7車型的「5月限時購車權益」。1日至31日，下訂用戶可享受「價值人民幣8,000元(約1100美元)Nappa真皮座椅」、「小米輔助駕駛終身免費使用權」。據小米最新公布交付數據，小米汽車在4月交付逾2萬8,000台，交付量較3月交付量略微下滑。

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