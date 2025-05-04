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習近平7日訪問俄羅斯 出席蘇聯戰勝80周年慶典

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習近平7日訪問俄羅斯 出席蘇聯戰勝80周年慶典

中國新聞組／北京4日電
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中國國家主席習近平（左）與俄羅斯總統普亭2024年10月24日在金磚峰會上交談。（路透）
中國國家主席習近平（左）與俄羅斯總統普亭2024年10月24日在金磚峰會上交談。（路透）

中國外交部發言人4日宣布，應俄羅斯總統普亭邀請，中國國家主席習近平將於7日至10日，對俄羅斯進行國事訪問，並出席在莫斯科舉行的紀念蘇聯偉大衛國戰爭勝利80周年慶典。

中國外交部發言人就相關問題4日表示，習近平此次應邀對俄羅斯進行國事訪問期間，將同普亭就新形勢下中俄關係發展以及一系列國際和地區重大問題進行戰略溝通，相信兩國元首達成的重要共識必將進一步深化中俄政治互信，豐富戰略協作內涵，促進各領域務實合作，給兩國人民帶來更多福祉，為國際社會貢獻更多穩定性和正能量。

中國外交部發言人指出，今年是中國人民抗日戰爭、蘇聯偉大衛國戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，習近平和普亭已達成共識，「將共同銘記歷史，緬懷先烈，弘揚正確二戰史觀，維護二戰勝利成果和戰後國際秩序，捍衛國際公平正義。在這一特殊歷史節點，應邀出席在莫斯科舉行的紀念蘇聯偉大衛國戰爭勝利80周年慶典是習近平主席此訪一項重要內容，也是中俄相互支持對方舉辦世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動的應有之義。」

中國外交部稱，今年還是聯合國成立80周年。中俄同為聯合國創始國和安理會常任理事國，在維護以聯合國為核心的國際體系方面肩負特殊重要責任。中俄雙方將進一步加強在聯合國、上海合作組織、金磚國家等多邊平台的密切協作，團結廣大全球南方。

為紀念蘇聯偉大衛國戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，俄羅斯駐華大使館3日也在北京舉行「不朽軍團」活動，超過1200人參加紀念遊行，其中包括俄羅斯和獨聯體國家公民、曾在歐亞大陸不同地區參戰的蘇聯和中國軍人後代。

路透2日引述消息人士說法稱，台灣下周將首度舉行第二次世界大戰歐洲戰場結束戰事的紀念活動，總統賴清德會強調侵略行徑必遭擊敗，並發表第二次世界大戰歐戰勝利80周年演說，且一改北京當局所謂二戰勝利歸功於共軍的論述。

俄羅斯 普亭 習近平

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