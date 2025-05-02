越共消滅南越50周年 解放軍儀仗隊首赴越南參加閱兵

近日解放軍儀仗隊首次前往越南參加閱兵，並由中國退役軍人部部長裴金佳率團往賀。（新華社）

1975年4月30日越共軍隊攻入南越總統府，宣告消滅南越政權，達成越南 統一，近日在紀念50周年的慶典活動裡，中國解放軍 隊儀仗隊首度赴越南參加閱兵式，並由中國退役軍人事務部部長裴金佳率團前往越南祝賀。

據新華社，應越南國防部 邀請，解放軍儀仗司禮大隊抽組儀仗分隊於4月30日在越南胡志明市參加越南紀念「南方解放」（即越共消滅南越）50周年慶典活動，這是解放軍儀仗司禮大隊首次應邀赴越南參加閱兵。

這場活動先前已經在4月中旬中國總書記兼中國國家主席習近平結束越南訪問，緊接著中國國防部長董軍前往越南與越南國防部長潘文江會談時，由潘文江向董軍發出邀請，據越通社，當時潘文江除了邀請董軍出席，也邀請中國國防部派軍人參加閱兵。

而越通社報導，越南總理范明政於4月28日在政府駐地會見了率中國政府代表團赴越出席「越南南方解放、國家統一50周年」慶典活動的中國退役軍人事務部部長裴金佳。范明政在會見中代表越南黨和國家領導人對中國黨和政府派遣裴金佳出席活動，並派遣解放軍儀仗隊參加越南隆重舉行的閱兵式表示誠摯感謝並高度評價，認為其「充分體現了中國對越南這一重大政治活動的重視和支持」。

范明政向裴金佳重申，鞏固和發展同中國的睦鄰友好、全面戰略合作夥伴關係是越南對外政策的客觀要求、戰略選擇和優先方向；強調中國既是大國鄰邦，又是傳統友好國家。

裴金佳贊同范明政關於兩黨兩國以及兩國人民並肩戰鬥歲月的重要評價，裴金佳並表示，中國將越南視為周邊外交政策的優先方向，願與越南有關部委、地方一道，切實落實兩國高層共識，加強民間交流，特別是共同做好革命遺址保護管理，教育和弘揚傳統友誼，為推動中越全面戰略合作夥伴關係和具有戰略意義的命運共同體建設作出積極貢獻。

據報導，應越南國防部的邀請，解放軍儀仗隊118名軍官自4月25日中午抵達胡志明市，參加慶典閱兵活動，期間並合唱越南歌曲《大捷之日仿佛有胡伯伯》（此指逝世於1969年的越共領導人胡志明）。中共駐越南大使何煒在4月28日受訪時強調，這次活動，越方僅僅邀請了中國、寮國和柬埔寨的三支軍隊參加，「這就是對四國在越南的民族獨立和國家解放道路上攜手並肩，用鮮血鑄就紅色友誼的生動寫照和莊嚴致敬」。例外越南平陽省已於5月1日上午參加閱兵的三支外方軍隊舉行歡送儀式。