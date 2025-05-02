中國放寬「限韓令」邀K-pop演出？央廣總台緊急「闢謠」

K-pop偶像團體能否正常在中國演出，成為觀察中韓關係的重要風向球。美聯社

近日南韓 媒體接連報導，中國邀請K-pop偶像團體赴中國聯合演出，引發北京當局是否放寬「限韓令」的討論。但中國官媒2日回應表示，此消息不實，目前沒有此類安排計畫。

據央視新聞，就近日有南韓媒體發佈「中國中央廣播電視總台（CMG）向南韓演出策劃公司發送了關於邀請K-pop偶像團體聯合演出項目的合作公函」的報導，中央廣播電視總台亞太總站答復如下：經確認，此消息不實，中央廣播電視總台（CMG）目前沒有此類安排計劃。

日前，韓聯社報導，男團EPEX將於5月31日在福建福州舉行單獨演唱會，這將成為近9年來，首次有全員都是南韓人的偶像團體組合，在中國舉辦單獨演唱會；後，韓聯社再報導，南韓指標性流行音樂演出「夢想演唱會」（Dream Concert）將於今年9月在海南三亞舉行。

對此，中國外交部發言人郭嘉昆曾於上周二，在外交部記者會上回應稱，不瞭解有關演出的具體情況。但他強調，中國對和韓方開展有益的文化交流合作持開放態度。希望韓方與中方共同努力，推動雙方各領域交流合作向前發展。

2016年時，因南韓部署美國「薩德」（THAAD）反導彈系統，導致中韓關係急轉直下，包括樂天集團在中國遭抵制，中國官方未正面證實，但南韓影視劇和藝人在事件後，被限制進入中國市場發展。

然值得注意的是，隨著中國今年即將承辦2026年亞太經合組織（APEC ）峰會，以及先前中日韓外長會成功舉辦，韓媒報導也曾引述一名官員稱，中韓最早有望於5月恢復文化合作。