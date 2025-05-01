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大連→貴陽飛了15小時「經6機場3次備降」 山東航空不賠

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山東航空航班示意圖。(新華社)
山東航空航班示意圖。(新華社)

中國五一長假出遊火熱，卻傳出山東航空一架從大連飛往貴陽的航班，途中三次備降，經歷6個機場，原本近5個小時的航程耗費超過15個小時才抵達目的地，班機延誤超過12個小時，打亂乘客行程。山東航空表示，該航班因天氣因素導致備降及延誤，對旅客深感抱歉，但天氣屬不可抗力，航班延誤非航空公司原因，「按照規定沒有現金補償」。

根據澎湃新聞報道，這架山東航空SC8041班機從大連起飛，經濟南前往貴陽。微博帳號「中國氣象愛好者」寫道，班機原計畫4月30日傍晚5時起飛，傍晚6時20分經停濟南，晚上9時55分抵達貴陽；不過，飛機延誤一個半小時起飛後碰上濟南強對流，飛機被迫前往臨沂備降，沒想到晚上8時58分再次起飛後又遇上颮線南下，趕著飛機往南飛往南京日京人後備降。

據報導，飛機之後凌晨2時52分從濟南起飛，本來要飛往貴陽，結果又跑到重慶第三次備降，最後折騰到5月1日上午10時17分才終於抵達目的地貴陽。

山東航空4月30日一架從大連飛往貴陽的航班，途中三次備降，經歷6個機場，延誤超過...
山東航空4月30日一架從大連飛往貴陽的航班，途中三次備降，經歷6個機場，延誤超過12個小時。(網路圖片)

5月1日下午，山東航空在微博發文說明，稱4月30日當天受強對流天氣影響，造成濟南機場多個進港航班備降。其中山東航空公司SC8041航班（大連-濟南-貴陽）備降並長時間延誤，「對因此受影響的所有旅客，我們深表歉意」。文中強調，公司遵循安全第一原則，嚴格遵守民航規章和運行標準。對航班備降和延誤給旅客行程帶來的不便「再次深表歉意」。

但山東航空客服人員表示，正常來說，天氣屬於不可抗力，班機延誤非航空公司原因，「按照規定是沒有現金補償的，如果旅客因航班變動有實際損失，可以提供信息給我們去核實。」

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