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BBC：習近平真正考驗非貿易戰 而是內部經濟問題

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遲未就關稅議題與美國談判 中國仍在觀察對手是誰

中央社台北1日電
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中國國家主席習近平（右）2019年6月在日本大阪20國集團峰會時，和美國總統川普（左）舉行領袖會談。(路透)
中國國家主席習近平（右）2019年6月在日本大阪20國集團峰會時，和美國總統川普（左）舉行領袖會談。(路透)

美中遲未就關稅議題進行談判，據南華早報報導，中國並不急於和美國進行實質談判，因為此時若開始談判，「就像在不知道對手是誰的情形下亮牌」。中國目前仍在觀察美國總統川普身邊的顧問，哪一派更具影響力。

從4月開始，美國總統川普（Donald Trump）三番兩次加碼關稅，北京反嗆奉陪到底，貿易戰越打越烈。在世界各國開始與美國走上談判桌之際，中國仍按兵不動。

南華早報的報導引述知情人士指出，川普政府「內部的意見分歧太大」，是中國尚未與美國就關稅問題進行談判的一大原因。目前三位主要貿易顧問對於如何應對中國持不同立場。白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）與川普第一任期的貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）主張強烈保護主義並倡導美中經濟脫鉤，而財政部長貝森特（Scott Bessent）則認為可以藉由談判與中國達成協議，進一步重塑貿易體系。

他表示，由於目前「沒有明顯跡象顯示哪一派會佔上風」，因此無法預測川普最終的決策，使得北京不願貿然進入談判。「若現在開始談判，就像在不知道對手是誰的情形下亮牌」。

曾擔任中情局官員的喬治城大學亞洲研究助理教授韋德寧（Dennis Wilder）指出，川普基於不同理由尊重三位顧問，因此北京也無法明確理解其貿易與關稅策略。然而「他們（顧問）的意見影響有限，最終仍由川普本人決定。因此，關鍵是總統自己在貿易與脫鉤之間，如何取捨。」

這篇報導另引述多位要求匿名的消息人士分析，北京觀望的時間可能會持續到7月底，即美國給予多數國家的90天關稅寬限期到期，「關鍵在於觀察美國的市場能夠承受多大的壓力，以及7月左右的市場表現」。相較於上一次，這次貿易摩擦可能會持續更久，但與上一次不同的是，「中國並不孤單」，因為不論對手還是盟友，同樣受到關稅衝擊並在尋找應對方式

此外，北京也正觀望包括印度與印尼等國家，會與美國達成什麼樣的協議。

這篇報導也指出，在觀望的不只中國。前中國歐盟商會主席伍德克（Joerg Wuttke）稱，據他所知「美國的官員目前似乎仍在觀望，看其他國家會開出什麼條件」，而決定一切，仍舊是川普。

外界關注後續美中雙方將會由誰率先啟動談判。

報導引述上述知情人士表示，美中之間的溝通從未中斷，但沒有明確的談判時間，也沒有實質結果，「雙方採取了不同的形式互動，甚至官方發言人的聲明本身也屬於談判與戰略的一部分。」

隨著北半球夏季到來，關稅影響將逐漸浮現，美國的消費品價格勢必大幅上漲，局勢可能發生變化。伍德克指出，「真正影響川普想法的關鍵因素，可能會在夏季過後出現。」

川普 關稅 白宮

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