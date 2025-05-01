美國卡特中心民調：逾半中國人反對武統台灣

根據昨天公布的調查，超過半數中國民眾反對在任何情況下動用武力統一台灣。路透

根據昨天公布的調查，超過半數中國民眾反對在任何情況下動用武力統一台灣。

「南華早報」（South China Morning Post）報導，美國亞特蘭大的非營利性組織卡特中心（The Carter Center）和愛默蕾大學（Emory University）共同策劃這項研究發現，55.1%受訪者贊同或有點贊同「在任何情況下都不應動用武力解決台灣問題」的表述，24.5%不贊同或有點不贊同。1/5受訪者對此持中立態度。

受訪者在俄羅斯 議題上展現出更鷹派看法：66.1%受訪者認為，支持俄羅斯在烏克蘭的行動符合中國國家利益，5.8%不同意，28.2%持中立態度。

在印度議題方面，79.7%受訪者支持維持北京與這個南亞國家的邊界主張，即使冒著衝突的風險；其餘約1/5受訪者支持採取更圓融手法。

同樣地，有81.1%受訪者認為菲律賓和越南 應該尊重中國對南海的主權主張並且停止反對立場，不管國際法如何規範。

調查公司Dynata去年9月1日至25日對2211名年齡介於18歲到54歲的中國公民進行這項線上調查。調查樣本以能夠反映中國網路使用人口分布情況的方式設計。

就中國公民對外交政策看法進行調查實屬罕見，專家曾經表達憂心，認為受訪者可能害怕政府報復而有所保留，不敢表達自己的真實想法。

未參與這項研究的普林斯頓大學（Princeton University）政治學者祖若水（Rory Truex）表示，應審慎解讀這項調查的確切占比。但他認為，調查結果明確顯示，中國民眾對北京接管台灣可能存在顯著的反對意見。

對北京而言，這樣的反對意見可能有其重要性。

北京不排除武統台灣，但華府 反對任何以武力奪取台灣的企圖，並且信守武裝台灣的承諾。

對於中國可能接管台灣，華府近年來日益引以為憂，部分官員將2027年視為一個可能時機，並且示警中國國家主席習近平可能利用侵略行動轉移外界對日益嚴重經濟問題的注意力。

儘管調查結果顯示中國民眾高度反對動武，但這項調查同時顯示，許多中國人可能接受最終採取軍事行動。

當被問到在中國動武之前，應該以多久時間解決台灣問題時，只有18.1%受訪者表示「沒有採取軍事行動的必要」。

而在等待1年、5年、10年、25年或25年以上等選項中，又以回答「5年內」的最多，占33.5%。

在此之前，「當代中國期刊」（Journal of Contemporary China）曾經刊登於2020年底至2021年初進行的調查，當時有55%中國公民支持以全面戰爭統一台灣；「非戰爭的軍事脅迫」、「經濟制裁」和「維持現狀」也有類似支持度，分別為58%、57%、55%。

卡特中心和愛默蕾大學的調查並未明確詢問受訪者對中國與美國發生潛在衝突的看法。但是在被問到對美國及其人民的看法時，僅23.5%受訪者回答有好感或有點好感。

儘管如此，約70%受訪者支持兩國擁有「友好和平」關係，以「繼續中國的繁榮和經濟發展」。