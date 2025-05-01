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香港大公報再評長和賣港口：必要時可用國安法律

中央社香港1日電
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香港長和集團出售海外港口事件仍未有結果，香港親北京報章大公報今天撰文，指長和對北京的嚴正警示「執迷不悟」，必要時北京可以使用涉及國家安全的法律。

該報發表時評指出，對於長和出售港口一事，中國外交部和國家市場監督管理總局先後發聲，表達了北京中央的強烈關切和嚴正警示，「但長和卻對此充耳不聞，執迷不悟，如果決意一條路走到黑，最終結果必將會碰得頭破血流」。

時評表示，北京中央的態度自始至終都是非常清晰的，4月27日，國家市場監督管理總局再度就交易表態，指出「交易各方不得採取任何方式規避審查，未獲批准前，不得實施集中，否則將承擔法律責任」。4月28日中國外交部發言人表示高度關注相關交易，「希望有關各方謹慎行事」。

時評表示，「國家兩大部門集中表態，並作出『兩個不得』的明確指令，是前所未有的嚴重警示，話已講得夠清楚了！」

時評指出，「當前美國發動的關稅戰，是意圖扼殺中國發展的全方位戰爭，從某種意義上說中美兩國正處於你死我活的『戰爭狀態』，美國是我們最大的敵人…在此關鍵時刻，長和將戰略資源拱手相讓予美國財團，無異於資敵和背叛。」

時評又表示，「如果長和堅持一條路走到黑、不撞南牆不回頭，那麼等待它的將是極其嚴重的後果。事實上，可用的法律不只是『反壟斷法』，必要時涉及國家安全的法律都是可以使用的。」

長江和記實業有限公司是香港首富李嘉誠家族控制的公司，該公司於3月4日公布與美國貝萊德牽頭的財團達成原則性協定，計劃向該財團出售旗下和記港口集團80%的資產，轉讓持有和營運的海外43個港口及配套物流網絡，這些港口分布於23個國家，包括巴拿馬運河兩端的港口。

自從長和公開這項交易後，北京方面十分不滿，持續批評長和至今，且言論愈來愈強烈，包括上述時評提到的「必要時涉及國家安全的法律都是可以使用的」。

香港 巴拿馬運河 關稅

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