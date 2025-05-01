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嚴抓美國「洗產地」中國巴西阿根廷建「區塊鏈溯源平台」

記者林宸誼／即時報導
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為徹底封堵美國「洗產地」漏洞，中國海關聯合巴西、阿根廷等主要大豆（黃豆）供應國，建了全球首個區塊鏈溯源平台。此外，中國海關政策檢驗檢疫全面收緊，從隨機抽檢改為全船逐批檢驗，導致進口黃豆通關時間從原本5天。延長為20天以上。圖為美國黃豆收成的情形。（美聯社）
為徹底封堵美國「洗產地」漏洞，中國海關聯合巴西、阿根廷等主要大豆（黃豆）供應國，建了全球首個區塊鏈溯源平台。此外，中國海關政策檢驗檢疫全面收緊，從隨機抽檢改為全船逐批檢驗，導致進口黃豆通關時間從原本5天。延長為20天以上。圖為美國黃豆收成的情形。（美聯社）

為封堵美國「洗產地」，中國海關聯合巴西阿根廷等主要大豆（黃豆）供應國，建了全球首個區塊鏈溯源平台。此外，中國海關政策檢驗檢疫全面收緊，從隨機抽檢改為全船逐批檢驗，導致進口大豆通關時間從原本5天。延長為20天以上。

新浪財經報導，每批進口大豆從種植到運輸的全程數據被納入「數位檔案」，包括種植地GPS坐標、收割時間、運輸船舶軌跡等12項關鍵資訊，即時上傳至區塊鏈系統。

更精細的是，系統透過「蛋白質光譜密碼」和「土壤同位素特徵」兩大技術，精準識別大豆「基因」。

美國中西部大豆因土壤特性，蛋白質含量普遍高於35.1%；而南美大豆通常低於34%。以這些微小差異能成為算法識別的核心參數。4月一批標注為「阿根廷產」的30萬噸黃豆，因蛋白質超標觸發預警，開箱查驗發現未更換的美國原裝麻袋，最終被全額退運。

此外，中國海關引入「時空拓撲分析」技術，即時監控全球2,300個港口的物聯網數據。3月有1艘標注「巴西-中國」航線的貨輪引發系統警報，由於AIS訊號顯示曾在密西西比河停留72小時，裝載的20萬噸「巴西黃豆」，因此被確認為美國原產。

類似的「量子追蹤」，還鎖定了3條灰色路徑：密西西比河→巴西桑托斯港、墨西哥灣→阿根廷布宜諾斯艾利斯、太平洋直達越南海防港。區塊鏈的透明性，讓傳統物流「偽裝」徹底失效。

除技術手段外，中國海關同步升級監管制度，推行「雙隨機」抽查機制，查哪批貨物、派哪位檢查員，均由系統隨機分配，杜絕人為干預。

2024年，巴西某批次黃豆，因雜質率與美國中西部樣本「高度吻合」，觸發深度檢測，該貿易商資金鏈被全程追溯，最終面臨高額罰金和信用降級。一位業內人士感嘆，現在連裝貨港口的攝影機都聯網了，「動手腳等於自投羅網。」

近期，中國海關對大豆的檢驗檢疫全面收緊，新增了對種衣劑殘留、麥角菌、雜草種子等指標的篩查，且進口商需額外提交黃豆原產地薰蒸證明、港口裝卸紀錄、運輸溫度監控數據等證明文件，海關檢疫工作量大幅增加。

且自今年4月開始，海關將對以前進口大豆貨船的「每5船抽查1船」的隨機檢查模式，變更為全船逐批檢驗，以便黃豆貨船能更好溯源。

在這些檢疫檢驗政策全面收緊影響下，大豆貨船的通關時間從之前的5天，延長至20天以上。有消息傳出，天津港、青島港及日照等港口出現大量進口大豆貨船排隊等待通關的現象，甚至需要30天以上才能通關，工廠進口的大豆若不能如期到達開工壓榨，將繼續支撐豆粕價格強勢上漲行情。

由於豆粕庫存緊張、價格續漲，山東多家飼料企業，包括新希望、中慧、海鼎、久久和牧、德慧等，率先宣布從4月22日起，每噸飼料漲幅達人民幣50-100元（大約7-14美金）。

巴西 阿根廷 墨西哥灣

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