貿易戰下尋新市場 中國擴大開放澳洲羊肉進口 規模最大

貿易戰之下，其他國家得以有機會進入中國市場。澳媒報導，上周末有10家澳洲綿羊和山羊屠宰場首次獲准進入中國市場。（路透）

中美貿易戰 之下，其他國家得以有機會進入中國市場。澳媒報導，上周末有10家澳洲 屠宰場首次獲准向中國出口綿羊肉和山羊肉。澳洲肉類工業委員會（AMIC）指出，這是多年來澳洲羊肉進入中國市場的最大一次擴張。

ABC報導，屠宰場必須逐家取得中國政府核可，協議程序既冗長又艱難。AMIC貿易總經理蒙西（Sam Munsie）說，這個消息醞釀已久，如今非常令人振奮，「這是個巨大的市場，非常具有價值與利潤潛力，同時也為我們將肉類銷往世界各地提供了一個很好的平衡點。」

報導引述統計數據顯示，目前中國已經是澳洲羊肉的最大買家，占出口量37%，同時也是澳洲羔羊肉的第2大買家。蒙西提到，希望在牛肉准入等領域可能會有進一步的進展，同時也有可能擴大其他產品的准入。

全球農業趨勢公司（Global AgriTrends）肉類行業分析師奎爾第（Simon Quilty）認為，能達成這些合約，部分是美國徵收對等關稅 的結果，「毫無疑問，關稅造成了一定程度的不確定性，中國也想分散風險，這些新發放的許可證就是其中的一部分。」

奎爾第也補充，新協議還能讓澳洲養殖戶一定程度上減緩被美國徵收10%關稅的壓力，此舉能為市場增添重要的競爭，讓羊肉產業得以發展，並將關稅的影響降至最低。