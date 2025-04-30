否認將麻醉病人晾手術台 肖飛為緋聞女同事董襲瑩喊冤

中日友好醫院胸外科副主任醫師肖飛(右圖)稱，規培醫師董襲瑩(左圖)在校成績非常優秀，不存在特權。（取材自微博）

中日友好醫院胸外科副主任醫師肖飛出軌該科規培醫師董襲瑩及涉醫德醫風問題持續發酵，尤其他被傳為董襲瑩而將麻醉病人晾手術台事件，若事態嚴重恐被吊照。肖飛4月30日發聲否認將麻醉病人晾在手術台40分鐘，指他離場「只有一、二十分鐘」，並稱網暴讓他「已經七零八落」，「是把人往死裡逼」。他還不忘為董襲瑩喊冤，稱董襲瑩在校成績非常優秀，不存在特權。

綜合極目新聞、九派新聞報導，網傳肖飛涉出軌多人，且與其有婚外情的董襲瑩也被傳運用特權取得醫師相關資格等。肖飛30日對此表示，「我和某護士長、某規培住院醫師是存在私生活的問題，但是網路上指控我跟其他的人發生了關係，我是一概否認的」。其中，他認為輿論指控其在醫療質量、醫療安全存在問題，令他「完全不能接受」。

肖飛表示，自己的生活因輿論指控被「打得七零八落」，舉報信中指出其在手術期間離場40分鐘事實不符，「我離場只有一、二十分鐘」，目前他已將相關證據提供至衛生監督執法部門，他相信調查結果會還其清白，「總會有真相，我相信公道自在人心」。

為什麼他會離場？肖飛表示，那是因為在之前工作當中，他和在場的巡迴護士就有多次不愉快，整個手術室也都害怕激惹這個護士，他就上樓測血壓、喝水、吃降壓藥，稍微平復以後立即返回手術室，協調協調更換一個巡迴護士，「我們的麻醉醫師都在場，他們的專業素養，足以保證一個還沒有開始做手術的患者安全」。

肖飛並表示，網傳董襲瑩主動利用個人關係留在胸外科，也完全不是事實，他是實在看不慣這樣的行為才在工作群裡替董襲瑩發聲。「這兩天關於董醫師的爭議，比如通過北京協和醫學院醫學『4+4』培養項目拿到了醫學博士文憑，以及她的相關學歷，我相信協和醫學院一定會做出澄清。據我所知，董醫師的在校成績非常優秀，有據可查」。

國家衛健委工作人員表示，中日友好醫院雖然是部屬聯係單位，但涉及到具體的醫療行為，則遵從屬地原則，可聯繫轄區衛生主管部門處理。北京市朝陽區衛健委工作人員表示，他們尚未接到上述相關投訴，因此無法給出答覆。

知名律師河南 澤槿律師事務所主任付建認為，肖飛作為主治醫師，沒有正當理由無故離開手術現場40分鐘，違反職業醫師規則，屬於失職行為，嚴重違反醫師職業道德、醫學倫理規範，造成惡劣社會影響的，由省級以上人民政府衛生健康主管部門吊銷醫師執業證書或者責令停止非法執業活動，五年直至終身禁止從事醫療衛生服務或者醫學臨床研究。