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金融反腐升高 中國證監會副主席王建軍被查

中央社台北30日電
中國證監會副主席王建軍。（截圖自央視新聞）
中國證監會副主席王建軍。（截圖自央視新聞）

中共金融反腐層級升高。中共中紀委、中國國家監委官網今晚宣布，中國證券監督管理委員會副主席王建軍涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受審查及調查。而中國證監會黨委隨即召開會議，對王建軍被審查及調查表達「堅決擁護」。

王建軍現年57歲，四川閬中人，擁有經濟學碩士學位，曾在中國證監會工作近20年，官至辦公廳主任；2016年轉任深圳證券交易所總經理，2020年升任深交所理事長（副部長級）；2021年10月轉任中國證監會副主席，並兼任證監會黨委委員。

新華社報導，中國證監會主席吳清今晚以證監會黨委書記身分主持召開黨委會議，傳達中紀委、國家監委對王建軍涉嫌嚴重違紀違法，進行紀律審查和監察調查的決定。與會者一致認為，這一決定再次釋放了「一步不停歇、半步不退讓，把反腐敗鬥爭進行到底的強烈信號」。

報導指出，中國證監會黨委「堅決擁護黨中央決定，將切實引以為戒」，堅持「刀刃向內、自我革命，堅定不移把證監會系統「全面從嚴治黨」向縱深推進，以實際行動堅定擁護「兩個確立」、堅決做到「兩個維護」。

會議指出，資本市場領域資金密集、資源富集，「圍獵」與「反圍獵」鬥爭尖銳。證監會系統各級黨組織和廣大黨員幹部要深刻認識反腐敗鬥爭形勢仍然嚴峻複雜，鏟除腐敗滋生的土壤和條件任務仍然艱巨繁重，「以案為鑒、警鐘長鳴」，一刻不停推進證監會系統黨風廉政建設和反腐敗鬥爭。

中共

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