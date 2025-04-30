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苗華停職檢查後 被罷免中國全國人大代表職務

中央社台北30日電
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中央軍委政治工作部軍人代表大會決定罷免苗華（中）的全國人大代表職務，失去代表資格。苗華原任中共中央軍委委員兼中央軍委政治工作部主任，去年11月被宣布涉嫌嚴重違紀而遭停職檢查。美聯社
中央軍委政治工作部軍人代表大會決定罷免苗華（中）的全國人大代表職務，失去代表資格。苗華原任中共中央軍委委員兼中央軍委政治工作部主任，去年11月被宣布涉嫌嚴重違紀而遭停職檢查。美聯社

中國第14屆全國人大常委會第15次會議今天閉幕，會後公告，中央軍委政治工作部軍人代表大會決定罷免苗華的全國人大代表職務，失去代表資格。苗華原任中共中央軍委委員兼中央軍委政治工作部主任，去年11月被宣布涉嫌嚴重違紀而遭停職檢查。

同一時間，在中國國防部對6名中共中央軍委（含中國國家軍委）委員的介紹中，苗華仍名列其中，但他是唯一一名無法點閱相關消息的軍委委員。此外，苗華、劉振立、張升民等3名軍委委員的頭像也被刪除，只有軍委主席習近平及副主席張又俠、何衛東的頭像被保留。

也就是說，近來多方傳言已經落馬、但至今仍未被證實的中共中央軍委副主席何衛東，在中國國防部的上述介紹中既未被除名，頭像也被保留，他的相關消息仍能被點閱。

除苗華外，根據報導，湖北省人大常委會決定，罷免前中共湖北省委書記蔣超良的全國人大代表職務；貴州省人大常委會決定，罷免前貴州茅台集團董事長丁雄軍的全國人大代表職務，吉林省人大常委會決定，接受前吉林省政府秘書長劉化文辭去全國人大代表職務。

報導指出，苗華、蔣超良、丁雄軍、劉化文的代表資格因此終止。其中，蔣超良的本屆全國人大常委會委員、全國人大農業與農村委員會副主任委員職務同時被撤銷。

現年70歲的苗華，是獲中共總書記習近平提拔的解放軍將領，2022年10月中共20大被拔擢為排名第6的中央軍委委員，並兼任中央軍委政治工作部主任，但在2024年11月即被盛傳被中央軍委的軍紀委帶走調查，引發廣泛議論。

同年11月28日，中國國防部發言人吳謙宣布，苗華「涉及嚴重違紀，經黨中央研究，決定對其停職檢查」。

中共 國防部 罷免

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