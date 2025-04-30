苗華停職檢查後 被罷免中國全國人大代表職務

中央軍委政治工作部軍人代表大會決定罷免苗華（中）的全國人大代表職務，失去代表資格。苗華原任中共中央軍委委員兼中央軍委政治工作部主任，去年11月被宣布涉嫌嚴重違紀而遭停職檢查。美聯社

中國第14屆全國人大常委會第15次會議今天閉幕，會後公告，中央軍委政治工作部軍人代表大會決定罷免 苗華的全國人大代表職務，失去代表資格。苗華原任中共 中央軍委委員兼中央軍委政治工作部主任，去年11月被宣布涉嫌嚴重違紀而遭停職檢查。

同一時間，在中國國防部 對6名中共中央軍委（含中國國家軍委）委員的介紹中，苗華仍名列其中，但他是唯一一名無法點閱相關消息的軍委委員。此外，苗華、劉振立、張升民等3名軍委委員的頭像也被刪除，只有軍委主席習近平及副主席張又俠、何衛東的頭像被保留。

也就是說，近來多方傳言已經落馬、但至今仍未被證實的中共中央軍委副主席何衛東，在中國國防部的上述介紹中既未被除名，頭像也被保留，他的相關消息仍能被點閱。

除苗華外，根據報導，湖北省人大常委會決定，罷免前中共湖北省委書記蔣超良的全國人大代表職務；貴州省人大常委會決定，罷免前貴州茅台集團董事長丁雄軍的全國人大代表職務，吉林省人大常委會決定，接受前吉林省政府秘書長劉化文辭去全國人大代表職務。

報導指出，苗華、蔣超良、丁雄軍、劉化文的代表資格因此終止。其中，蔣超良的本屆全國人大常委會委員、全國人大農業與農村委員會副主任委員職務同時被撤銷。

現年70歲的苗華，是獲中共總書記習近平提拔的解放軍將領，2022年10月中共20大被拔擢為排名第6的中央軍委委員，並兼任中央軍委政治工作部主任，但在2024年11月即被盛傳被中央軍委的軍紀委帶走調查，引發廣泛議論。

同年11月28日，中國國防部發言人吳謙宣布，苗華「涉及嚴重違紀，經黨中央研究，決定對其停職檢查」。